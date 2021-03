Industrie-Entlastung von CO2-Abgabe höher als zuletzt geplant

Berlin (Reuters) - Nach langem Ringen wird die deutsche Industrie nun stärker von der neuen CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe entlastet als vorgesehen.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch dafür die sogenannte Carbon-Leakage-Verordnung. Unternehmen sollen geschützt werden, die energieintensiv arbeiten und im internationalen Wettbewerb stehen. Der Verordnung zufolge könnten rund 1500 Firmen davon profitieren. Insgesamt beträgt die Entlastung für 2021 gut 270 Millionen Euro und für 2022 rund 330 Millionen Euro. Dies sind im Schnitt fast 100 Millionen Euro jährlich mehr als zuletzt vorgesehen. Die Mittel müssen zu großen Teilen aber in einen verbesserten Klimaschutz der Firmen fließen.

Umwelt- und Wirtschaftsministerium hatten monatelang verhandelt und wiederholt kurz vor einer Verständigung gestanden. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sprach jetzt von einem angemessenen Ausgleich für die Firmen, da sie sonst Nachteile im weltweiten Wettbewerb hätten. Auf der anderen Seite müssten sie aber auch ihre Klimabilanz verbessern. "Erfolgreicher Schutz von Klima und Wirtschaft gehen so Hand in Hand." Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium sprach von einem "ausgewogenen Kompromiss". Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hingegen zeigte sich enttäuscht: "Die Regelung kommt Monate zu spät, hat viele Tücken und erfüllt den Zwecke der nötigen Entlastung kaum", kritisierte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.

VOR ALLEM MITTELGROSSE BETRIEBEN KÖNNTEN PROFITIEREN

Die Entschädigung der Firmen richten sich grob nach einem Rahmen, den es bereits für die Auswirkungen des Handels mit CO2-Verschmutzungsrechten auf EU-Ebene gibt. Da Kohle- oder Gas-Kraftwerke diese Rechte erwerben müssen, hat sich Strom verteuert. Dafür wurden Entlastungen für große Stromverbraucher definierter Branchen geschaffen, an denen sich die Verordnung anlehnt. In der neuen Verordnung wird zudem die Option eingeräumt, dass weitere Sektoren mit einem eigenen Antragsverfahren Hilfen bekommen können, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen.

Die Hilfen werden so vor allem mittelgroßen Betrieben etwa aus der Stahl-, Chemie-, Papier- oder Zementbranche zugutekommen, die auf Gas oder Öl angewiesen sind. Im Gegenzug werden die Firmen verpflichtet, in kommenden Jahren mindestens 50 Prozent der Hilfen in den Klimaschutz zu investieren. Übergangsregelungen soll es für Klein-Unternehmen geben.

Seit Anfang des Jahres greift in Deutschland die CO2-Abgabe, die etwa Sprit und Heizöl um rund acht Cent pro Liter verteuert. Die Abgabe soll jährlich steigen. Bis 2024 will der Staat so 40 Milliarden Euro einnehmen, die teilweise für die Kompensation verwendet werden sollen.

Die Verordnung wird noch dem Bundestag vorgelegt, auch die EU-Kommission muss wegen Beihilfe-Fragen noch zustimmen.