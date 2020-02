Industrie fordert wegen Coronavirus "schleunigst" Impulse von Regierung

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie fordert die Bundesregierung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus zum Handeln auf.

"Neben dem Gesundheitsschutz muss die Politik ab sofort das wirtschaftliche Krisenmanagement in den Fokus nehmen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Montag. Die Auswirkungen des Virus seien in Ausmaß und Dauer derzeit noch nicht einzuschätzen. "Für die Konjunktur drohen schwere Auswirkungen", fügte Lang hinzu. Die Bundesregierung müsse daher "schleunigst" wirtschaftspolitische Impulse für eine Belebung des Wachstums liefern. Erforderlich sei hier eine politische Einigung noch im ersten Vierteljahr.

"Die Auswirkungen des Coronavirus sind für die globale Wirtschaft und die exportorientierte deutsche Industrie deutlich zu spüren", sagte der BDI-Experte. Die mehr als 5000 deutschen Unternehmen in China seien derzeit in Beschaffung, Produktion und Absatz stark eingeschränkt. "In den kommenden Wochen rechnen mehrere Industriebranchen in Deutschland mit Engpässen bei Lieferungen aus Fernost, unter anderem Elektro, Automobil, Pharma und Papier", so der BDI-Hauptgeschäftsführer.