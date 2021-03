Industrie fürchtet noch Monate Lieferkettenprobleme durch verspätete Schiffe

Berlin/Ismailia (Reuters) - Die deutsche Industrie fürchtet trotz der jüngsten Entspannung am Suez-Kanal noch mit monatelangen Verzögerungen im internationalen Handel.

"Eine Auflösung des Rückstaus von knapp 400 Schiffen wird nach einer erfolgten Öffnung des Kanals voraussichtlich weitere drei bis sechs Tage dauern", sagte Holger Lösch vom Industrieverband BDI am Dienstag. Als nächstes werde sich der Rückstau dann auf die Häfen verlagern. "Eine zeitverzögerte Abfertigung und Wartezeit der Schiffe in den Häfen in den nächsten Wochen wird so zusätzlichen Druck auf die Lieferketten ausüben." Vor dem dritten Quartal sei insgesamt nicht mit einer Entspannung bei den maritimen Lieferketten zu rechnen.

Am Montag war es gelungen, das im Suez-Kanal auf Grund gelaufene Riesen-Containerschiff "Ever Given" wieder zu bewegen. Der Kanalbetreiber teilte mit, bis Dienstagabend würden 140 Schiffe die für den Welthandel so wichtige Route passieren können - die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa. Der Stau solle sich in drei bis vier Tagen auflösen. Der Suez-Kanal war fast eine Woche blockiert.

Oliver Hermes, der Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, verwies auf Pläne Russlands, das Schmelzen des arktischen Eises für die Entwicklung einer kürzeren Seeverbindung zwischen Asien und Europa zu nutzen. "Noch ist ein Transit von Containerschiffen durch die Arktis nur eingeschränkt möglich." Dabei liege der Schwerpunkt auf dem Transport von Flüssiggas aus Nord-Sibirien. "Die Arktisroute für den Asientransit bietet sich somit langfristig als nützliche Erweiterung des Angebotes an Seeverbindungen und zur Entlastung traditioneller Routen an, gerade auch in Krisenzeiten."