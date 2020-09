Industrie in Italien und Frankreich produziert wieder deutlich mehr

Paris/Rom (Reuters) - Die Industrie in Italien und Frankreich fährt nach den Corona-Lockerungen ihre Produktion wieder spürbar hoch.

Die italienischen Betriebe stellten im Juli 7,4 Prozent mehr her als im Vormonat und damit deutlich mehr als von Experten erwartet, wie das nationale Statistikamt Istat am Donnerstag bekanntgab. Es war der dritte Anstieg in Folge. Auch in Frankreich legte die Produktion von Juni auf Juli zu, allerdings mit 3,8 Prozent etwas langsamer als im Nachbarland. Die Daten signalisierten, dass sich die Industrie im gesamten Euro-Raum belebe, erklärte Maddalena Martini vom Analysehaus Oxford Economics. "Aber es zeigt sich auch, dass das Tempo der Erholung nach dem anfänglichen Aufschwung nachzulassen beginnt."

Wegen der Einschränkungen rund um die Virus-Krise mit geschlossenen Fabriken und kranken Mitarbeitern war die Produktion im März drastisch eingebrochen. Trotz der nun positiven Entwicklung hat die Industrie noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Denn in Italien lag die Produktion im Juli acht Prozent darunter und in Frankreich gut 14 Prozent.