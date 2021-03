Industrie - Politik muss mehr für Gesundheitswirtschaft tun

Berlin (Reuters) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert eine Stärkung der Gesundheitswirtschaft.

"Die frühzeitige Entwicklung eines deutschen Impfstoffs darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Politik weiter an den Standortfaktoren für Unternehmen im Gesundheitsbereich arbeiten muss", sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, am Montag. Die Bundesregierung stehe in der Pflicht, die Produktion und Entwicklung von Schutzgütern, Arzneien und digitalen Gesundheitstechnologien zu vereinfachen. "Die Politik sollte die Kräfte für große Forschungsvorhaben besser bündeln, damit Forschung und Entwicklung nach der Krise nicht weiter abwandern", forderte Plöger.

Sie beklagte eine mangelnde Verfügbarkeit von Daten und hoch qualifizierten Beschäftigten. Dadurch würden gesundheitspolitische Forschungs- und Investitionsvorhaben behindert. Unternehmen mit innovativen Zukunftstechnologien drohten Deutschland zu verlassen, weil entscheidende Standortfaktoren fehlten. Daher müsse die Bundesregierung Bürokratie abstellen, Gesundheitsdaten nutzbar machen und deutlich mehr in Digitalisierung investieren.