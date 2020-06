Industrie- und Handelskammertag will Klarheit bei Ausbildungsprämie

BERLIN (dpa-AFX) - Vor einem Ausbildungsgipfel bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rasch Klarheit bei der sogenannten Ausbildungsprämie verlangt. Diese könne "eine Motivation für Betriebe sein, auch unter schwierigen Bedingungen ihre Ausbildungsanstrengungen aufrechtzuerhalten", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Betriebe müssten nun rasch Informationen über die Details erhalten. "Sonst warten Unternehmen natürlich darauf und schließen zunächst die Ausbildungsverträge nicht ab."

Schweitzer nimmt an diesem Dienstag am Treffen mit Steinmeier teil. Dazu werden auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, sowie die Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo Kramer, des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, erwartet.

Schweitzer sagte der dpa: "Die Corona-Pandemie hat unsere fast 200 000 IHK-Ausbildungsbetriebe mit ihren Azubis und den ehrenamtlichen Prüfern in eine schwierige Lage gebracht. Kurzarbeit und Umsatzausfälle in vielen Betrieben, geschlossene Berufsschulen und verschobene Prüfungen haben eine Ausbildung unter normalen Umständen vielerorts unmöglich gemacht." Insgesamt 200 000 Abschlussprüfungen hätten zunächst abgesagt werden müssen, seien dann aber in der vergangenen Woche erfolgreich über die Bühne gebracht worden.

"Die in der Allianz für Aus- und Weiterbildung und im Konjunkturpaket beschlossenen Maßnahmen zur Ausbildung sind für von Corona betroffene Betriebe deshalb eine wichtige Unterstützung zur rechten Zeit", sagte Schweitzer. Das gelte außer für die Ausbildungsprämie auch für den Zuschuss während der Kurzarbeit und die finanzielle Anerkennung bei der Übernahme von Azubis aus insolventen Betrieben./sk/DP/zb