Industriegase-Konzern Linde peilt ein weiteres Gewinnplus an

GUILDFORD/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Industriegase-Konzerns Linde laufen vor allem dank einer hohen Nachfrage aus der Gesundheits- und Elektronikindustrie weiterhin rund. 2022 will der Konzern nach einem deutlichen Gewinnplus im vergangenen Jahr noch einmal mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2022 auf 11,55 bis 11,85 US-Dollar zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Guildford bei London mitteilte. 2021 erwirtschaftete Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10,69 Dollar nach 8,23 Dollar im Vorjahr. Im bereinigten Gewinn sind unter anderem Kosten für den Zusammenschluss nicht enthalten. Die Aktie drehte nach der Zahlenvorlage ins Plus und legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu.

Der Umsatz kletterte 2021 im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 30,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von rund 3,8 Milliarden Dollar nach 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahr./mne/jha