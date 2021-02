Industriegase-Konzern Linde peilt noch mehr Gewinn an

GUILDFORD/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Industriegase-Konzern Linde will nach einem deutlichen Gewinnanstieg 2020 im laufenden Jahr noch mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll 2021 auf 9,10 bis 9,30 US-Dollar zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Guildford bei London mitteilte. 2020 erwirtschaftete Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,23 Dollar auf vergleichbarer Basis, nach 7,34 Dollar im Vorjahr. Im bereinigten Gewinn sind unter anderem Kosten für den Zusammenschluss nicht enthalten. Die Aktie legte nach der Zahlenvorlage um 1,2 Prozent zu.

Der Umsatz schrumpfte 2020 im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 27,24 Milliarden Dollar. Hier bekam Linde die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von rund 2,5 Milliarden Dollar. Das war rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr./mne/jha/