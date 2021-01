Industriekonzern Aptargroup schüttet vierteljährliche Dividende aus 

Der amerikanische Industriekonzern Aptargroup Inc. (ISIN: US0383361039, NYSE: ATR) wird am 17. Februar 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,36 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 27. Januar 2021.

Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,44 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 139,45 US-Dollar (Stand: 14. Januar 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,03 Prozent. Die Aptargroup ist ein Hersteller von Produkten für die Kosmetik- oder auch Pharmaindustrie. Hierzu gehören Verschlüsse, Aufbewahrungsbehälter oder auch Spraydosen. Der Umsatz lag im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2020 bei 759,15 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 701,28 Mio. US-Dollar) bei einem Ertrag von 63,72 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 56,75 Mio. US-Dollar), wie am 29. Oktober 2020 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 1,87 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,97 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. Januar 2021). Redaktion MyDividends.de