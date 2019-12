Industriekonzern Ennis zahlt eine unveränderte Dividende an die Investoren

Der amerikanische Industriekonzern Ennis Inc. (ISIN: US2933891028, NYSE: EBF) zahlt eine Quartalsdividende von 0,225 US-Dollar an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 7. Februar 2020 (Record date: 10. Januar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,90 US-Dollar ausgezahlt.

Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 4,11 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 21,89 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2019). Ennis ist 1909 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Midlothian - im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen produziert Druckerzeugnisse wie Umschläge oder Kalender sowie Kugelschreiber und Bekleidung. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz von Ennis bei 114,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 108,1 Mio. US-Dollar), wie am 20. Dezember 2019 berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2019 an der Wall Street mit 13,71 Prozent im Plus (Stand: 20. Dezember 2019). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 571,4 Mio. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de