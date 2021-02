Industriekonzern Graco meldet Dividende

Der US-Industriekonzern Graco Inc. (ISIN: US3841091040, NYSE: GGG) schüttet eine Quartalsdividende von 18,75 Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 5. Mai 2021 (Record date: 19. April 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,75 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 71,87 US-Dollar (Stand: 12. Februar 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,04 Prozent. Der im Jahr 1926 gegründete Konzern ist in der Herstellung von Flüssigkeitsfördersystemen und -komponenten tätig. Graco-Produkte werden zum Fördern, Messen, Steuern, Dosieren und Auftragen der unterschiedlichsten Flüssigkeiten und viskosen Materialien eingesetzt, die im Bereich der Fahrzeugschmierung sowie in industriellen und kommerziellen Bereichen Anwendung finden. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 470,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 412,3 Mio. US-Dollar). Dabei erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 114,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 84,8 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von derzeit 0,66 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 12,05 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de