Industriekonzern MSA Safety schüttet Dividende für das vierte Quartal aus

Der amerikanische Industriekonzern MSA Safety Inc. (ISIN: US5534981064, NYSE: MSA) zahlt eine Dividende von 0,43 US-Dollar für das vierte Quartal 2020 an seine Aktionäre, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 10. Dezember 2020 (Record date: 12. November 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,72 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 131,92 US-Dollar (Stand: 30. Oktober 2020) 1,30 Prozent. MSA Safety ist 1914 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Cranberry Township im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das Unternehmen ist ein weltweit agierender Anbieter von Sicherheitsprodukten wie Helme, Schutzbrillen, Gesichtsschutz oder auch Kopfhörer für unterschiedliche Industriezweige. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte MSA Safety einen Umsatz von 304,39 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 351,01 Mio. US-Dollar), wie am 28. Oktober mitgeteilt wurde. Der Nettogewinn betrug 28,23 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 42,61 Mio. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 4,40 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Oktober 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de