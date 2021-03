Industriepräsident - Corona-Kampf nicht durch Wahlkampf aushebeln

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie fordert die Politik nach den beiden ersten Landtagswahlen des Jahres zum entschlossenen Kampf gegen die Corona-Krise auf.

"Deutschland sollte und will zügig aus dem Corona-Tal herauskommen", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, am Sonntagabend. "Kraftvolles gemeinsames Handeln von Bund und Ländern bleibt zwingend und darf nicht durch lange Koalitionsverhandlungen oder den nächsten Wahlkampf ausgehebelt werden." Derzeit sei ein echter Konsens von Bundesregierung und Landesregierungen für einen abgestimmten "Impfrollout" bis zum Sommer notwendig. Alleingänge einzelner Länder seien kontraproduktiv.

"In welchen Koalitionen auch immer: Den kommenden Landesregierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz muss der Spagat zwischen der Eindämmung der Virus-Ausbreitung und der Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes gelingen", erklärte Russwurm. In diesem Superwahljahr sehe die Industrie großen Bedarf für langfristig orientierte Wirtschafts- und Standortpolitik. "Jetzt kommt es deutschlandweit darauf an, vom Krisenmodus umzuschalten in den Zukunftsmodus", betonte Russwurm.