Industriepräsident warnt Politik vor Schlingerkurs in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Industriepräsident Dieter Kempf hat der Politik einen Schlingerkurs in der Corona-Krise vorgeworfen und vor einem "harten Runterfahren" der Wirtschaft gewarnt. Kempf sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die deutsche Wirtschaft braucht in der Corona-Krise endlich einen roten Faden für mehr Verlässlichkeit. Nur mit einer mittelfristigen Perspektive wird die Politik ein wiederholtes Auf und Ab vermeiden. Der Stop-and-Go-Kurs von Bund und Ländern bei den Corona-Regeln schadet nicht nur der Wirtschaft, sondern droht auch die Stimmung in der Gesellschaft zu trüben."

Ein "hartes Runterfahren" sei nicht immer die beste Lösung, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. "Es ist entscheidend, dass die politisch Verantwortlichen bei unterschiedlichen Infektionsgeschehen unterschiedlich reagieren."

Die Politik müsse aufpassen, in der Pandemiebekämpfung ihren Kompass nicht zu verlieren. "Auf Sicht zu fahren ist eine schlechte Entschuldigung für einen Schlingerkurs. Bürgerinnen und Bürger müssen sich ebenso wie Unternehmen darauf einstellen können, welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn das Infektionsgeschehen zu- oder abnimmt", sagte Kempf. "Nachvollziehbarkeit und Planbarkeit schaffen Akzeptanz."/hoe/DP/zb