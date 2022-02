INFINEON - Abwärtstrend verschärft sich dramatisch

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 32,345 € (XETRA)

Nach dem Bruch der Unterstützung bei 37,55 EUR im Januar fiel die Infineon-Aktie fast senkrecht auf den Support bei 33,96 EUR, ehe eine starke Erholung einsetzte. Sie scheiterte an der Ausbruchsmarke und ging in einen weiteren Abwärtsimpuls über. Dieser führt aktuell nach einer kurzfristigen Erholung mit einem großen Abwärtsgap unter die Unterstützung bei 32,47 EUR und an das Februartief bei 31,99 EUR.

Nächstes Unterstützungsgebiet noch weit entfernt

Darunter liegt bei 31,60 EUR noch ein weiterer kleiner Support im Markt. Allerdings könnte schon der Bruch des Vorwochentiefs eine Stopwelle unter die Marke und in Richtung der nächsten zentralen Unterstützungszone auslösen. Und diese liegt erst wieder bei 29,79 bis 30,21 EUR. Kann der Abverkauf dort nicht gestoppt werden, müsste man sogar schon mit einem Einbruch bis 28,33 EUR rechnen.

Eine Verteidigung der 31,60-EUR-Marke allein würde die Lage für die Bullen nur temporär verbessern. Schon nach einer Erholung bis 33,30 EUR könnte die nächste Verkaufswelle folgen. Letztlich wäre erst über 34,00 EUR eine Entspannung der Lage möglich.

Infineon Chartanalye (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)