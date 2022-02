Infineon baut neue Fabrik in Malaysia

München (Reuters) - Der Halbleiterhersteller Infineon baut eine neue Fabrik in Malaysia.

Am Standort Kulim würden mehr als zwei Milliarden Euro investiert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Bau beginne im Juni, die Anlage solle im Sommer 2024 ausrüstungsbereit sein. Die ersten Wafer verließen dann in der zweiten Jahreshälfte 2024 das Werk. Bei voller Auslastung werde die Anlage zwei Milliarden Euro zusätzlichen Jahresumsatz mit Produkten auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid ermöglichen. "Zur Reduzierung der CO2-Emissionen sind innovative Technologien sowie die Nutzung grüner elektrischer Energie Schlüsselelemente", sagte Infineon-Vorstand Jochen Hanebeck. "Erneuerbare Energien und Elektromobilität sind Haupttreiber für ein starkes und nachhaltiges Wachstum der Nachfrage nach Leistungshalbleitern." Siliziumkarbid und Galliumnitrid gelten als Zukunftstechnologie bei der Steuerung des Stromverbrauchs unter anderem in Elektroautos oder Ladestationen.