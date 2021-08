Infineon bleibt bei Prognosen - "Angespannte Liefersituation"

München (Reuters) - Der Halbleiterkonzern Infineon produziert am Anschlag und hält an seinen Prognosen für das Gesamtjahr fest.

Im dritten Quartal (April bis Juni) lag der Umsatz mit 2,72 Milliarden Euro nur marginal über dem Wert aus dem vorangegangenen Quartal, wie Infineon am Dienstag in Neubiberg bei München mitteilte. Das Segmentergebnis legte um sechs Prozent auf 496 Millionen Euro zu. Vorstandschef Reinhard Ploss sprach angesichts des Chip-Booms und der Folgen der Corona-Pandemie von einer "weiterhin sehr angespannten Liefersituation". Ein Corona-Ausbruch hatte die Produktion im malaysischen Melaka gebremst. "Unsere Chips gehen aus der Fertigung direkt in die Endanwendungen", sagte Ploss.

Für das Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) geht Infineon wie bisher von einem Umsatz von 18 Milliarden Euro und einer operativen Umsatzrendite (Segmentergebnis-Marge) von mehr als 18 Prozent aus. Im dritten Quartal lag die Kennziffer bei 18,2 (Vorquartal: 17,4) Prozent, für das vierte Quartal rechnet Infineon bei einem Umsatz von 2,9 Milliarden Euro mit einer Marge von 19 Prozent.