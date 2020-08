INFINEON - Die Luft ist raus

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 22,400 € (XETRA)

Der Kurseinbruch vom Frühjahr wurde relativ zügig wieder egalisiert. Anfang Juli gelang den Käufern dann sogar ein neues Jahreshoch oberhalb des bisherigen Jahreshochs vom Februar bei 23,00 EUR. Das Momentum hat allerdings in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich nachgelassen.

So waren dann Gewinnmitnahmen zurück an dem EMA50 im Tageschart auch keine größere Überraschung. Aktuell konsolidiert die Aktie in einer bärisch zu interpretierenden Flaggenformation. Wird diese gen Süden hin aufgelöst und ein Tagesschlusskurs unterhalb des EMA50 bei aktuell 21,40 EUR generiert, würde ein prozyklisch Verkaufssignal entstehen.

In dem Falle müsste mit Abgaben in dem Bereich 18,00 bis 19,50 EUR gerechnet werden. Neue prozyklische Kaufsignale entstehen eigentlich erst bei einem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch.

Infineon Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)