Infineon: Doppelte Abstufung macht der Aktie zu schaffen – JPMorgan und Morgan Stanley sind nicht mehr so optimistisch

Die beiden US-Banken stufen heute die Papiere von Infineon beide auf „Neutral“ ab und setzen die Aktie damit unter Druck. Mit einem Minus von fast 3 Prozent ist die Aktie des Münchener Halbleiterherstellers nach HelloFresh der schwächste Wert im deutschen Leitindex.

JPMorgan – Kursziel bleibt bei 47 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Infineon von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel auf 47 Euro belassen. Langfristig bleibt Analyst Sandeep Deshpande zwar optimistisch für den Chipkonzern aufgrund seiner guten Positionierung in Elektrifizierung und Automatisierung. Kurzfristig deuteten Branchendaten aber auf eine Normalisierung des Marktes hin, und die Lagerbestände bei den Autozulieferern seien auf Rekordniveau, schrieb Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der derzeitige Chipmangel könne daher dazu führen, dass es bald eine kurze Phase des Überangebots gibt. Dies dürfte auch zu einer Normalisierung bei den Preisen führen.

Morgan Stanley – Kursziel steigt um 50 Cent

Die amerikanische Investmentbank stuft Infineon von „Overweight“ auf „Equal-Weight“, erhöht aber das Kursziel von 42,50 auf 43 Euro. Analyst Adam Wood geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Technologiebranche davon aus, dass für die Chiphersteller Infineon und STMicro das kurzfristige Aufwärtspotenzial in den aktuellen Bewertungen bereits ausreichend berücksichtigt ist.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Lukassek / shutterstock.com