INFINEON - Für die Aktie sieht es wieder rosiger aus

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 30,195 € (XETRA)

Wie in der GodmodePLUS-Analyse vom 14. März erwartet, hatte sich der Abwärtstrend der Infineon-Aktie mit der Verteidigung der Unterstützung bei 25,76 EUR abgeschwächt und die folgende Erholung durch die Rückeroberung der Hürde bei 28,33 EUR neuen Schwung erhalten. Auch der Widerstand bei 29,79 EUR wurde zuletzt überwunden und in der Spitze 31,00 EUR erreicht.

Gleichzeitig überwand die Aktie damit auch die Oberseite des Abwärtstrendkanals und könnte den Höhenflug nach einem Pullback an diese Trendlinie in Kürze in Richtung 31,60 und 32,47 EUR fortsetzen. Wird auch der Bereich um 32,75 EUR überschritten, dürften sogar die Widerstandsmarken bei 33,96 und 34,48 EUR angelaufen werden.

Schwieriger wird es für die Aktie, falls der Support bei 28,95 EUR unterschritten wird: Dann müsste die 27,45-EUR-Marke zum Start einer weiteren Aufwärtsbewegung genutzt werden, da sonst ein Abverkauf bis 25,76 EUR droht, der das Ende der Erholung bedeuten würde.

Charttechnisches Fazit: Bleibt die Infineon-Aktie im Rahmen der laufenden Korrektur über 28,95 EUR, ist eine weitere Kaufwelle bis 31,60 und 32,47 EUR zu erwarten.

Infineon Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)