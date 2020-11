INFINEON - Gewinnmitnahmen schaden nicht

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 29,745 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie musste nach dem Hoch bei 25,76 EUR aus dem Juni 2018 deutliche Verluste hinnehmen und fiel bis in den März 2020 hinein auf ein Tief bei 10,13 EUR.

Seit diesem Tief befindet sich der Wert in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 01. Oktober gelang erstmals ein Anstieg über das Hoch bei 25,76 EUR. Zwar kletterte der Aktienkurs anschließend relativ zügig auf 28,33 EUR, allerdings kam es danach zu größeren Gewinnmitnahmen. Nach einem Rücksetzer auf 23,37 EUR zog der Wert wieder an. Am 25. November kletterte er auf ein neues Rallyhoch. In den letzten Tagen und auch heute steigt der Aktienkurs weiter an. Mit diesem Anstieg klettert er auf den höchsten Stand seit 19. Juni 2001. Bei 30,05 EUR liegt die nächste wichtige Hürde

Für das Geschäftsjahr 2021 wird aktuell ein Gewinn von 0,95 EUR je Aktie geschätzt. 2022 soll er auf 1,18 EUR, also um 24 % ansteigen. Bei einem aktuellen Kurs von 29,79 EUR ergibt sich damit ein 2022er KGV 25,25 und ein PEG von 1,05. Die Dividende soll für 2022 bei 0,30 EUR liegen.

Nächste Hürde naht bereits

Gelingt der Infineon-Aktie ein Ausbruch über 30,05 EUR, dann könnte die Rally der letzten Monate direkt weitergehen. Ein Anstieg in Richtung 40 oder gar 45 EUR wäre denkbar. Allerdings war der letzten Anstieg schon ziemlich steil. Daher muss vor einem Ausbruch ein Rücksetzer in Richtung 28,33 EUR oder sogar 26,26 EUR einkalkuliert werden. Für kurzfristig orientierte Trader könnte sich daher in der Nähe von 30,05 EUR die Möglichkeit ergeben, Gewinne mitzunehmen.

