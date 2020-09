INFINEON - Kurzfristig angeschlagen, aber nicht KO!

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 23,345 € (XETRA)

Mit einem Plus von über 2 % zählt die Infineon-Aktie aktuell zu den größten Gewinnern im Dax. Damit reagiert man relativ deutlich auf die gestrigen Kursverluste. Leider ist die Aktie dabei auch unter das letzte Zwischentief bei 22,98 EUR zurückgefallen und das sogar per Tagesschlusskurs. Umso wichtiger ist es heute, diesen bärischen Ausbruch direkt zu kontern. Sollte uns das nicht nachhaltig gelingen, könnten die Kurse in den nächsten Tagen weiter korrigieren und dabei den EMA 50 anlaufen. Im Juli bot dieser noch ausreichend Halt, um die damalige Korrektur zu beenden. Die Bullen hätten dort also auch aktuell eine gewisse Chance. Kann auch diese nicht genutzt werden, könnte man versuchen, das Junitief bei 20,66 EUR anzulaufen.

Das soeben besprochene Szenario zeigt relativ deutlich, dass die Bullen sich in der Infineon-Aktie zwar nicht zurücklehnen können, letztlich aber eine ganze Reihe von Unterstützungen zur Verfügung haben, um den laufenden Aufwärtstrend zu halten, selbst wenn man kurzfristig korrigiert. Übergeordnet bleibt damit trotz der aktuellen Schwierigkeiten die Zielzone um 25,50 EUR bestehen. Momentan wäre die Frage lediglich, über welchen Umweg man diese anlaufen möchte. Erst unterhalb von 20 EUR sähe die Sache wahrscheinlich anders aus.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)