Infineon Long: 50 Prozent Chance!

Die Fabriken sind am Limit, die Auftragsbücher randvoll. Infineon kann gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen. Ein bislang kaum beachteter Bereich wächst besonders stark. Der Dax-Konzern verzeichnet ein sprunghaftes Umsatzwachstum mit Chips aus dem innovativen Werkstoff Siliziumkarbid (SiC). Das Management geht davon aus, dass sich der Umsatz mit derartigen Chips im laufenden Geschäftsjahr auf 160 Millionen Euro verdoppeln wird. Der Fachmann Peter Wawer geht davon aus, dass der Markt für SiC bis Mitte des Jahrzehnts um jährlich 30 bis 40 Prozent zulegen wird. Bislang werden SiC-Chips vor allem in Stromtankstellen, in der Photovoltaik sowie in der Industriestrom-Versorgung eingesetzt. Immer häufiger nutzen nun aber auch Autohersteller SiC für Elektrofahrzeuge.

.

Zum Chart

.

Analysten bewerten Infineon positiv. Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktien Anfang Juni leicht auf 43 Euro angehoben. Die Schweizer rechnen damit, dass sich das Papier besser als der Markt entwickeln wird. Im übergeordneten Bild hat Infineon seit dem coronabedingten Sell Off Mitte März 2020 seinen Aktienkurs von 10,55 Euro bis auf 37,31 Euro nahezu vervierfacht. Seit dem partiellen Hoch am 6. April 2021 hat das Papier jedoch knapp 9 Prozent nachgegeben. Der Verlust wäre größer, wenn der Kursverlauf am 13. Mai nicht an der Unterstützung bei 30,20 Euro nach oben gedreht und die Widerstände bei 32,04 Euro und 33,73 Euro überwunden hätte. Auf dem Weg in Richtung 43 Euro ist zumindest noch der Widerstand rund um das partielle Hoch bei 36,91 Euro zu knacken.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 33,73 // 36,91 Euro Unterstützungen: 32,04 // 30,20 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN UE26TR) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Infineon-Aktie in den nächsten Wochen und Monaten erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,5 profitieren und das Ziel bei 39,00 Euro ins Auge fassen (14,84 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 28,50 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 29,70 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 5,54 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UE26TR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,70 - 9,80 Euro Emittent: UBS Basispreis: 24,29 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG KO-Schwelle: 24,29 Euro akt. Kurs Basiswert: 33,96 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 14,77 Euro Hebel: 3,5 Kurschance: + 50 Prozent Quelle: UBS

Trends-Update 17.06.2021: FreeNet

Die am 25. Februar.2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN UD9DUJ auf eine steigende Aktie von FreeNet zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Call Optionsschein schloss am 16. Juni zum Geldkurs von 0,88 Euro und lag mit 76 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 0,77 Euro nachziehen.

FreeNet AG (Tageschart in Euro) (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.