INFINEON - Stimmung deutlich besser als gestern!

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 33,935 € (XETRA)

Nach nur einem Tag braucht die jüngste Analyse von Infineon (Quartalszahlen enttäuschen Analysten und Anleger) ein Update. Die Aktie zeigt sich nach den Zahlen überraschend stark. Im Rahmen der gestrigen Analystenkonferenz (nach Vorlage der Zahlen & Analyse) scheint der Vorstand überzeugt und die Gemüter beruhigt zu haben. So sieht man die Umsatzeinbußen im letzten Quartal nur verschoben und nicht als Ausfälle.

Das kommt am Markt natürlich gut an und so konnte die Aktie schon gestern im Tagesverlauf kräftig zulegen. Heute setzen sich die Käufe weiter fort und die Abwärtstrendlinie wird attackiert. Mit dieser Entwicklung sehe ich die Aktie im Gegensatz zu gestern wieder neutral und nicht mehr bärisch. Ich möchte jedoch sehen, wie man sich jetzt im horizontalen Widerstandsbereich bei 34 bis knapp 35 EUR verhält. Eine Topbildung hier und wie könnten wieder in Richtung 30 EUR nachgeben. Setzen sich hingegen die Bullen durch, könnte der Turnaround geglückt sein und es wären weitere Gewinne auf 37 EUR und mehr möglich. Wer Long ist, kann das Kursgeschehen engmaschig beobachten und weiter halten, kaufen würde ich jetzt nicht.

Infineon Technologies AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)