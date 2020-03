Infineon: US Behörde stimmt Cypress Übernahme zu ++ Post: Gewinn und Dividende rauf, aber der Ausblick schwächelt ++ Klöckner: Dividende gestrichen

Donald Trump hat die Talfahrt an den internationalen Börsen zumindest für heute gestoppt. US-Präsident hat ein Maßnahmenpaket in Aussicht gestellt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus entgegenzusteuern. Bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt in Washington kündigte Trump am Montagabend (Ortszeit) an, die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden. Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden – für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen.

Am Dienstag solle es dazu Gespräche mit Kongressvertretern geben, sagte Trump. Auch Gespräche mit Fluggesellschaften, Kreuzfahrtveranstaltern und der Hotelindustrie seien geplant. Sie sind von der aktuellen Krise durch das Virus besonders betroffen. Konkreter wurde Trump zunächst nicht. Er kündigte für Dienstagnachmittag (Ortszeit) eine Pressekonferenz an, um nach diesen Gesprächen ausführlich über die weiteren geplanten wirtschaftlichen Schritte zu reden.

Das sich weiter ausbreitende Coronavirus und ein Crash an den internationalen Ölmärkten hatten den US-Aktienmarkt am Montag einbrechen lassen. Der Dow Jones Industrial fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Dow bereits fast elf Prozent verloren – belastet vor allem von den drohenden Folgen des Coronavirus für die Weltwirtschaft. Nach der Ankündigung Trumps zogen die Futures auf die US-Indizes an und auch am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach dem Einbruch am Montag zumindest eine Stabilisierung ab.

US-Finanzminister Steven Mnuchin versicherte, man werde alle zur verfügenden Mittel einsetzen, um die amerikanische Wirtschaft vor den Folgen des Coronavirus zu bewahren. Die Lage sei nicht mit jener in der Finanzkrise vergleichbar, sagte er und versicherte, die USA hätten die widerstandsfähigste Wirtschaft der Welt.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 110.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert, die Dunkelziffer liegt Experten zufolge noch wesentlich höher. In den USA war die Zahl der Infektionen in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte am Montag zunächst von 423 Infektionen und 19 Todesfällen durch das Virus gesprochen. Der CDC-Chef Robert Redfield sagte am Montagabend (Ortszeit) bei dem Auftritt mit Trump, die Zahl liege inzwischen bei mehr als 500 Infektionsfällen. Nach Zählungen der „New York Times“ gab es am Montagabend (Ortszeit) sogar bereits mehr als 660 Infektionen und mehr als 25 Todesfälle in den Vereinigten Staaten.

Handyverkäufe in China brechen ein

Der Ausbruch des neuen Coronavirus hat den Absatz von Smartphones in China seit Jahresanfang fast halbiert. Im Januar und Februar wurden 42,1 Prozent weniger verkauft, wie am Dienstag aus einem Bericht auf der Webseite der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) hervorging. In Februar, als viele Geschäfte wegen der Epidemie geschlossen waren, war der Rückgang mit 54,7 Prozent besonders stark. Es wurden 6,3 Millionen Stück verkauft.

Dax wagt zaghafte Erholung

Nach dem kräftigen Absturz zu Wochenbeginn erholt sich der Dax heute ein kleines Stück. Er startet mit 10.703,59 Punkten, ein Plus von 0,74 Prozent, in den Tag. Eine kräftige Gegenbewegung sieht allerdings anders aus. Das zeigt, dass die Anleger immer noch stark verunsichert sind.

Infineon: US-Behörde gibt grünes Licht

Der Chiphersteller Infineon hat bei der geplanten rund neun Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor eine wichtige Hürde genommen. Die US-Behörde Committee on Foreign Investment in the United States („CFIUS“) habe die Transaktion genehmigt, teilte Infineon am Dienstag in München mit. Weiter offen sei die chinesische Freigabe. „Der Abschluss der Übernahme unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung Chinas (State Administration for Market Regulation, SAMR) und weiteren allgemein üblichen Abschlussbedingungen im Rahmen der Übernahmevereinbarung.“

Vergangene Woche hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Cypress-Übernahme durch Infineon auf Widerstand bei der US-Behörde stößt. CFIUS-Mitarbeiter hätten US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, den milliardenschweren Zukauf zu genehmigen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Donnerstagabend unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Grund seien Sorgen, dass durch den Deal eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA bestehen könnte. Infineon wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Der Dax-Konzern aus Neubiberg bei München, der aktuell die Schwäche der Autoindustrie und die sich eintrübende Weltwirtschaft zu spüren bekommt, will mit der Cypress-Übernahme in die Top Ten der Halbleiterhersteller weltweit aufsteigen. Bei Chips für die Autoindustrie sieht Konzernchef Reinhard Ploss Infineon durch den Zukauf sogar als künftige Nummer eins. Durch die Akquisition will Infineon auch ein deutlich stärkeres Standbein in den USA bekommen und setzt auch große Hoffnungen auf die „Connectivity“-Komponenten von Cypress – elektronische Bauteile für vernetzte Geräte und Maschinen, die untereinander kommunizieren.

Bei der vor kurzem in München über die Bühne gegangenen Hauptversammlung hatten sich Infineon-Anteilseigner allerdings skeptisch gegenüber der Cypress-Übernahme gezeigt. Unter anderem hatten Aktionäre den „hohen Preis“ kritisiert und die Übernahme als „riskante Wette“ bezeichnet.

Post: Der Ausblick ist nicht rosig

Die Deutsche Post hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unterm Strich mehr verdient und erhöht nun die Dividende. Für 2019 sollen die Anteilseigner 1,25 Euro je Aktie erhalten und damit 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Logistikkonzern am Dienstag in Bonn mitteilte. Das Konzernergebnis stieg im vergangenen Jahr um gut 26 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, lag damit jedoch leicht unter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Dividende fällt hingegen höher aus als erwartet.

Der Blick in die Zukunft sieht derzeit weniger rosig aus: Das neuartige Coronavirus macht dem Konzern zu schaffen, weshalb das Management bereits Ende Februar praktisch sein Ziel kassiert hatte, im laufenden Jahr einen operativen Gewinn (Ebit) von mindestens 5 Milliarden Euro zu erzielen. Dazu verursacht das überraschende Aus für den Streetscooter in diesem Jahr zusätzliche Kosten.

Der Umsatz stieg 2019 – wie bereits bekannt – um knapp drei Prozent auf 63,3 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte nach einem Einbruch im Vorjahr um fast 31 Prozent auf gut 4,1 Milliarden Euro zu.

Kurz & knapp:

Symrise: Der Duftstoffhersteller will auch 2020 schneller wachsen als der relevante Markt für Duftstoffe und Aromen. Das erwartete Marktwachstum von etwa vier Prozent – auf Basis von Rohstoffkosten auf dem aktuellen Niveau und konstanten Wechselkursen – soll deutlich übertroffen werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Holzminden mitteilte. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen davon mehr als 20 Prozent hängen bleiben. Ein Händler bezeichnete den Ausblick in einer ersten Einschätzung als konservativ. Zu möglichen Belastungen durch das neuartige Coronavirus machte das Unternehmen allerdings keine Angaben. Langfristig bleibt das Unternehmen optimistisch. Bis 2025 soll der Umsatz weiterhin auf etwa 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro steigen, nach rund 3,4 Milliarden Euro 2019. Hierzu sollen ein Wachstum aus eigener Kraft pro Jahr um durchschnittlich 5 bis 7 Prozent sowie Übernahmen beitragen. Für die Ebitda-Marge werden langfristig 20 bis 23 Prozent angepeilt.

Klöckner & Co: Der Stahlhändler will nach einem Verlust im vergangenen Jahr keine Dividende zahlen. Der Konzernverlust betrug 55 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Duisburg mitteilte. Ein Jahr zuvor war noch ein Gewinn von 69 Millionen Euro erzielt worden. Sinkende Stahlpreise und eine schwache Nachfrage hatten das Unternehmen nun belastet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank von 229 Millionen auf 124 Millionen Euro. Das lag im Rahmen der im Herbst gesenkten Prognose. Der Umsatz nahm um rund 7 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro ab. Für das laufende Jahr geht Klöckner von „voraussichtlich“ stabileren Stahlpreisen aus. Dies sowie Effizienzverbesserungen sowie Einsparungen sollen 2020 zu einem „deutlichen Anstieg“ des bereinigten Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) führen, so Klöckner weiter. Dabei setzt der Konzern auf die fortschreitende Automatisierung von Prozessen mithilfe digitaler Applikationen. Zudem soll der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil im laufenden Jahr auf über 40 Prozent und bis 2022 auf über 60 Prozent gesteigert werden. Durch den Ausbau digitaler Lösungen erwartet Klöckner & Co bis 2022 einen zusätzlichen operativen Ergebnisbeitrag von mindestens 100 Millionen Euro.

Novartis: Der Verwaltungsrat des Schweizer Pharmakonzerns hat sich für den erneuten Rückkauf eigener Aktien entschlossen. Wie Novartis am Dienstag mitteilte, sollen in den kommenden drei Jahren maximal 10 Prozent der eigenen Anteilsscheine zurückgekauft werden. Jeweils im Rahmen der Ermächtigung durch die Generalversammlung sollen diese Aktien über eine separate Handelslinie gemäß International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft werden, hieß es in der Mitteilung. An den zukünftigen Generalversammlungen sollen dann Kapitalherabsetzungen in der Höhe des jeweils erzielten Rückkaufvolumens beantragt werden.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: 360b / Shutterstock.com

– Anzeige –

Vergiss Elektroautos - dieser Markt könnte viel größer werden

Milliardenschwere Forschungsprogramme treiben die Entwicklung beim Wasserstoff jetzt voran. Vor unseren Augen entwickelt sich eine gewaltige Industrie – und es gibt 2 Player, die unserer Analyse nach jetzt bereits davon besonders profitieren könnten! Lies alle Infos jetzt in der kostenlosen Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ von The Motley Fool Deutschland. Einfach klicken, um jetzt herauszufinden wie du von diesem Megatrend profitieren könntest! Plus: 2 Aktien die wir für besonders spannend halten – jetzt kostenlose Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ anfordern.