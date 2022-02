Inflation-Angst, Tech-Korrektur und Zinserwartung - Marktüberblick mit Jochen Stanzl

Der jüngste Rücksetzer am Aktienmarkt scheint verarbeitet - das kann sich mit den US-Inflationsdaten allerdings schnell ändern. Steigt die Teuerungsrate deutlicher als erwartet, wird das die Marschrichtung der Zinsanhebungen vorgeben, sowohl die der Federal Reserve als auch der EZB. Worauf Sie sich in naher Zukunft einstellen sollten und was beim Ölpreisansteig zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Marktüberblick mit Jochen Stanzl von CMC Markets.

