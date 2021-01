Inflation im Euro-Raum den fünften Monat in Folge negativ

Frankfurt (Reuters) - Die Inflation im Euro-Raum ist im Dezember bereits den fünften Monat in Folge ins Minus gerutscht.

Binnen Jahresfrist sanken die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Rate von minus 0,2 Prozent gerechnet. Grund für den Rückgang im Dezember waren wie in den Vormonaten vor allem die Energiepreise. Auch im November, Oktober und September hatte die Inflation bei minus 0,3 Prozent gelegen.

Anhaltend negative Inflationsraten sind für die Europäische Zentralbank (EZB) ein Problem, zumal die Konjunktur bereits durch die zweite Welle der Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen der Regierungen gebremst wird. Die Währungshüter streben eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an. Dieses Preisstabilitätsziel verfehlen sie aber bereits seit Jahren. Erst im Dezember hatte die Notenbank neue Stützungsschritte für die Wirtschaft beschlossen. Unter anderem stockte sie ihr billionenschweres Anleihenkaufprogramm PEPP erneut auf.

Die Energiepreise sanken im Dezember binnen Jahresfrist um 6,9 Prozent. Die Preise für Industriegüter ohne Energie gingen um 0,5 Prozent zurück. Dienstleistungen verteuerten sich dagegen um 0,7 Prozent.