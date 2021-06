Inflation im Euro-Raum geht im Juni leicht zurück

Frankfurt (Reuters) - Der Preisauftrieb in der Euro-Zone hat sich im Juni leicht abgeschwächt.

Die Lebenshaltungskosten nahmen binnen Jahresfrist um 1,9 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten mit dieser Rate gerechnet. Noch im Mai waren die Verbraucherpreise um 2,0 Prozent angezogen, was die höchste Teuerungsrate seit Herbst 2018 war. Wie schon im Vormonat wurde die Inflation im Juni vor allem durch die Energiepreise angetrieben.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt als optimalen Wert für die Wirtschaft knapp unter zwei Prozent Teuerung an. Aus ihrer Sicht spiegeln die aktuellen Preissteigerungsraten vor allem die Wiedereröffnung der Wirtschaft wider und sind nicht dauerhaft. Denn ein starkes Anziehen der Löhne auf dem Arbeitsmarkt, was für einen nachhaltigen Preisschub sorgen würde, ist derzeit nicht zu sehen. Die EZB hatte daher erst unlängst auf der jüngsten Zinssitzung ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bekräftigt.

Die Preise für Energie nahmen im Juni binnen Jahresfrist um 12,5 Prozent zu. Im Mai hatte der Anstieg bei 13,1 Prozent gelegen. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich im Juni um 1,2 Prozent nach 0,7 Prozent im Mai. Die Preise für Dienstleistungen zogen im Juni um 0,7 Prozent an.