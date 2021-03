Inflation im Euro-Raum zieht im März deutlich an

Frankfurt (Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone hat im März deutlich zugelegt.

Die Lebenshaltungskosten verteuerten sich binnen Jahresfrist um 1,3 Prozent, wie die Europäische Statistikbehörde (Eurostat) am Mittwoch in einer Schnellschätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Rate in dieser Höhe gerechnet. Noch im Februar hatte die Teuerung bei 0,9 Prozent gelegen. Insbesondere die Energiepreise zogen im März kräftig an, nachdem sie noch im Februar gesunken waren. Volkswirte rechnen damit, dass die Inflation auch in den kommenden Monaten weiter zulegen wird.

Vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt die Rate noch weit entfernt. Die Euro-Wächter wollen knapp unter zwei Prozent Teuerung als Idealwert für die Wirtschaft erreichen. Sie verfehlen dieses Ziel bereits seit Jahren. Unlängst erhöhten die Volkswirte der Notenbank allerdings ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr auf 1,5 Prozent. Zuvor hatten sie noch 1,0 Prozent für 2021 prognostiziert.

Die Energiepreise zogen im März um 4,3 Prozent an. Im Februar hatte sich Energie noch um 1,7 Prozent verbilligt. Die Preise für Industriegüter ohne Energie zogen im März um 0,3 Prozent an, die Preise für Dienstleistungen um 1,3 Prozent.