Inflation im Euroraum sinkt auf 0,7 Prozent - Energie billiger

Brüssel (Reuters) - Ölpreisverfall und Corona-Krise drücken die Inflation im Euroraum weit unter die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die Verbraucherpreise legten im März nur noch um 0,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 1,2 Prozent gelegen. Die EZB sieht einen Wert von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur an.

Dass die Teuerungsrate so deutlich unter diese Zielmarke abgerutscht ist, liegt vor allem am Preissturz bei Rohöl. Der Schmierstoff der Weltwirtschaft hat sich angesichts eines Preiskampfs zwischen Förderländern und wegen der global nachlassenden Nachfrage im Zuge der Corona-Pandemie deutlich verbilligt. Dadurch kostete Energie im Euroraum 4,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Unverarbeitete Lebensmittel verteuerten sich dagegen um 3,6 Prozent. Auch die Preise für Dienstleistungen zogen an, und zwar um 1,3 Prozent.