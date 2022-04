Inflation, Politik, Zinsen: Höre auf Warren Buffett!

Inflation, Zinsen und die Politik: Viel von dem belastet die Aktienmärkte, Warren Buffett nutzt das aktuelle Marktumfeld trotzdem, um fleißig zu investieren. Das mag kurzfristig orientiert einige Risiken und insbesondere Volatilität bedeuten. Aber die Erfahrung des Orakels von Omaha führt dazu, dass er weiß, was er tut.

Aber er hat einen guten Rat für dich und mich, wenn es um die Themen Inflation, steigende Zinsen oder auch politische Börsen geht. Blicken wir auf ein gutes Zitat von Warren Buffett, das zeigt: Man sollte diesen Faktoren eigentlich nicht so viel Bedeutung beimessen.

Warren Buffett: Inflation, Politik, Zinsen? Nicht wichtig

Man mag es kaum glauben, aber Warren Buffett hat auch zu diesem Themenkreis ein passendes Zitat. So sagte das Orakel von Omaha einst:

Versuche nicht, die Richtung des Aktienmarktes, der Wirtschaft, der Zinssätze oder der Wahlen vorherzusagen.

Zwar fallen bis auf die Zinsen nicht die gleichen Worte an dieser Stelle. Aber Wahlen können wir als politisch einordnen, die Wirtschaft ist auch von der Inflation abhängig. Insofern passen die Begriffe. Die eigentliche Intention ist mindestens thematisch passend und das, worum es geht.

Warren Buffett erklärt an dieser Stelle, dass es nicht die Aufgabe erfolgreicher Investoren ist, die Richtung des Aktienmarktes zu bestimmen. Oder eben Dinge wie Inflation oder steigende Zinsen richtig zu definieren. Trotzdem ist das sehr häufig ein Fokus, den Analysten wählen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen.

Erfolgreiche Investoren investieren in jedem Markt-, Inflations- oder auch Zinsumfeld. Ja, sogar in fast jedem politischen Umfeld, so wie Warren Buffett. Dabei investieren sie in starke Unternehmen, denen weder die Politik noch steigende Zinsen oder die Inflation langfristig etwas ausmachen kann. Die eigene Analyse sollte zu einem so guten Ergebnis führen, dass es eine wetterbeständige Investitionsthese gibt, die ohne Wenn und Aber funktioniert. Ohne Wenn und Aber, das eben auf solche möglichen Faktoren eingeht.

Was versuchst du?

Dem Zitat schließt sich entsprechend die Frage an, was du als Investor versuchst. Bist du jemand, der eher die Inflation, steigende Zinsen oder die Politik betrachtet? Oder sich wie Warren Buffett auf die Suche nach starker, unternehmensorientierter Qualität begibt?

Die makroökonomischen Marktbedingungen mögen kurz- und mittelfristig Einfluss auf die Performance einer Aktie haben. Das lässt sich nicht leugnen. Warren Buffett weiß jedoch, dass selbst diese zeitlichen Räume nicht so entscheidend sind. Schließlich investiert das Orakel von Omaha langfristig, idealerweise für die Ewigkeit. Das heißt, dass er sich so lange auf die unternehmensorientierte Performance konzentrieren kann, bis im Zweifel auch Zinsen und steigende Inflation ausgeglichen sind.

Der Artikel Inflation, Politik, Zinsen: Höre auf Warren Buffett! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

