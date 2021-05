Inflationssorgen lassen Dax wieder abrutschen

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Steigende Rohstoffpreise und damit wieder größer werdende Inflationsbedenken haben den Dax am Dienstag belastet.

Der deutsche Leitindex sackte im frühen Xetra-Handel um 1,63 Prozent auf 15.148,86 Punkte ab. Die Bestmarke von gut 15.501 Punkten rückte damit wieder in die Ferne.

Viele Quartalszahlen vor allem in der zweiten deutschen Börsenliga konnte die Abgaben nicht verhindern. Der MDax büßte im frühen Handel sogar 2,09 Prozent auf 31.773,35 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 folgte mit minus 1,6 Prozent. Zuvor waren auch in den USA und Asien die Aktienmärkte auf Talfahrt gegangen, allen voran die Technologiewerte an der New Yorker Nasdaq.