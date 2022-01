Infogain stellt Dayapatra Nevatia als Präsidenten und Chief Operating Officer ein

Führungserfahrung in einem Team mit weltweit über 100.000 Mitgliedern zur Förderung der Vision und des Wachstums von Infogain

Infogain, ein globaler Marktführer für technische Dienstleistungen auf benutzerorientierten digitalen Plattformen mit Sitz im Silicon Valley, hat Dayapatra Nevatia als Präsident und Chief Operating Officer zum Verantwortlichen für das weltweite operative Geschäft gemacht. Unter der Führung von CEO Ayan Mukerji wird er die Strategie von Infogain stützen und umsetzen und durch eine Kombination aus Cloud, Erfahrung und KI innovative benutzerorientierte digitale Lösungen für unsere Kunden erstellen.

Nevatia ist ein angesehener Experte in der IT-Branche mit nahezu drei Jahrzehnten Erfahrung in der Wertschöpfung für Kunden, der Gründung neuer Geschäftszweige, der Leitung großer Profitzentren sowie der Führung von globalen Organisationen mit mehr als 100.000 Teammitgliedern aus unterschiedlichen Kulturen. In seiner jüngsten Rolle als Executive Director und Chief Operating Officer von Mindtree war er für die Konzeption, Planung und Umsetzung von Geschäftsstrategien und Betriebsplänen im Einklang mit der Vision und den langfristigen Zielsetzungen des Unternehmens verantwortlich.

Vor seiner Arbeit bei Mindtree besetzte Nevatia jahrelang Stellen im obersten Führungsgremium von Accenture. Als Geschäftsführer und Director of Delivery der indischen Advanced Technology Centres von Accenture war er Teil der obersten Geschäftsleitungsebene in Indien und beaufsichtigte Programme für Systemintegrationen, Application Outsourcing sowie Infrastruktur-, Digitalisierungs- und Sicherheitsdienste über verschiedene Industriebereiche hinweg.

Der CEO von Infogain, Ayan Mukerji, sagte dazu: „Dayapatra Nevatia bringt ein vertieftes Fachwissen im Umgang mit Wachstum und Skalierungen sowie fundierte Technologiekenntnisse bei uns ein. Seine Erfahrungen werden Infogain zugutekommen. Seine Aufnahme in unser oberstes Führungsgremium wird zudem neue Perspektiven eröffnen und unsere Fähigkeit zur Lösung der komplexen geschäftlichen Herausforderungen verbessern, denen sich unsere Kunden heute gegenübergestellt sehen.“

Mukerji fuhr fort: „Ich möchte mich auch bei Eddie Chandhok für seine herausragenden Leistungen über 18 Jahre hinweg bedanken, mit denen er das Wachstum unserer Organisation gefördert hat. Chandhok wird dem Unternehmen erhalten bleiben und die M&A-Sparte von Infogain vorantreiben, die strategisch immer wichtiger wird, da wir weiterhin neue Talente aufnehmen und weltweit neue Betriebsstandorte integrieren.“

Dayapatra Nevatia fügte Folgendes an: „Ich freue mich, zu einem so wachstumsstarken Unternehmen für Digital Engineering wie Infogain zu stoßen, das über zukunftsorientierte und engagierte Führungskräfte verfügt und Plattformen erstellt, welche die Geschäfte unserer Kunden voranbringen werden.“

Shashank Singh, ein Partner bei Apax mit Beratungstätigkeit für Fonds, die Mehrheitseigentümer von Infogain sind, sagte: „Der beeindruckende Werdegang und die Erfahrung von Dayapatra Nevatia in der Zusammenarbeit mit CEOs, CDOs und CTOs von Fortune-100-Unternehmen machen ihn zum passenden Mann, der die operativen Geschäfte von Infogain auf die nächste Stufe heben wird.“

Rohan Haldea, ein weiterer Partner bei Apax, fügte Folgendes an: „Dies ist ein weiterer spannender Schritt im Wachstum von Infogain und er wird hervorragende Leistungen im ganzen Team mit sich bringen.“

Nevetia verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik vom IET in Lucknow und einen Master in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre vom IISc in Bengaluru.

Über Infogain

Infogain ist ein Unternehmen für benutzerorientierte digitale Plattformen mit Sitz im Silicon Valley. Wir konstruieren die notwendige Technologie für die geschäftlichen Ergebnisse von Fortune-500-Unternehmen und rein digitalen Akteuren in Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Versicherungswesen, Tourismus, Telekom und Einzelhandel/Verbrauchsgüter. Wir beschleunigen erfahrungsgesteuerte Transformationen in der Bereitstellung von digitalen Plattformen mithilfe von Cloud, Microservices, Automatisierung, IoT und künstlicher Intelligenz. Infogain ist ein Multi-Cloud-Experte im Bereich von Hyperscale-Cloud-Anbietern – Microsoft Azure, Google Cloud Platform und Amazon Web Services.

Infogain ist ein Portfoliounternehmen von Apax Funds und hat Niederlassungen in Kalifornien, Washington, Texas (alle USA), Großbritannien, den VAE und Singapur sowie Lieferzentren in Seattle, Houston, Austin, Krakau, Noida, Bengaluru, Pune, Gurugram und Mumbai. Mehr erfahren Sie auf www.infogain.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220103005523/de/

Cathy Chandhok | Chief Marketing Officer

Cathy.Chandhok@infogain.com



+1 (408) 355-6028

+91 98115-02386

Sarmishtha Sinha | PR und Unternehmenskommunikation

Sarmishtha.Sinha@infogain.com



+91 88105-73274