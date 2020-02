ING-Chef Ralph Hamers leitet zukünftig Schweizer Bank UBS

Bangalore (Reuters) - An der Spitze der Schweizer Bank UBS steht ein Wechsel an.

Der Chef des niederländischen Geldhauses ING, Ralph Hamers, löse ab dem 1. November Sergio Ermotti als Konzernleiter ab, teilte USB am Mittwoch mit. ING bestätigte, dass Hamers am 30. Juni den Konzern verlassen werde. Wer sein Nachfolger werden soll, wurde nicht bekannt. Zuvor hatte die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von dem Vorgang berichtet. UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber war demnach vor etlichen Monaten an Hamers herangetreten. Schon damals sei entschieden worden, dass Ermottis Vertrag nicht verlängert werde.