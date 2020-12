Ingles Markets meldet Dividende

Die amerikanische Supermarktkette Ingles Markets Inc. (ISIN: US4570301048, NASDAQ: IMKTA) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 16,5 US-Cents je Aktie aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Die Auszahlung erfolgt am 14. Januar 2021 (Record date: 7. Januar 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit weiterhin 0,66 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 42,05 US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2020) 1,57 Prozent. Seit Mai 1990 (5,5 US-Cents) wird eine Dividende bezahlt.

Ingles Markets, mit Firmensitz in Asheville, im US-Bundesstaat North Carolina, betreibt fast 200 Supermärkte in den Südstaaten der USA. Der erste Supermarkt ist 1963 von Bob Ingle eröffnet worden. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,08 Mrd. US-Dollar), wie am 8. Dezember mitgeteilt wurde.

Die Aktie ist an der NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresanfang 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 11,49 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 851,9 Mio. US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de