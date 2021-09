Ingram Micro Cloud Platform bietet Amazon Web Services in Frankreich an und setzt damit die globale Expansion fort

Ingram Micro Cloud hat heute den Start von Amazon Web Services (AWS) auf dem Ingram Micro France Cloud Marketplace bekanntgegeben. Von nun an vertreibt das Unternehmen über sein Händlernetz in Frankreich eine vollständige Palette an AWS-Lösungen und stärkt damit die Marktpräsenz der weltweit umfassendsten und weitverbreitetsten Cloud-Lösungen.

Ingram Micro Cloud, ein Advanced AWS Consulting Partner und AWS Distributor, hatte bereits im März dieses Jahres den Abschluss eines globalen strategischen Kooperationsvertrages (SCA) mit AWS bekanntgegeben. Eines der zentralen Ziele des Vertrages besteht darin, die geografische Reichweite und Präsenz von AWS und seinen Partnern weltweit zu vergrößern. Im Rahmen dieser globalen Expansion beliefert Ingram Micro Cloud nun Wiederverkäufer in Frankreich mit einem kompletten Portfolio an AWS-Cloud-Services und ist dank einer Reihe von im Verlauf von 2021 erfolgten Zulassungen neuerdings auch auf den Märkten in Australien, Neuseeland und Mexiko präsent. Für die Partner von Ingram Micro in Frankreich eröffnen sich durch den Kooperationsvertrag mit AWS neue Möglichkeiten, um die Kundennachfrage nach Cloud-Produkten zu befriedigen.

„Indem wir im Rahmen unserer Cloud-Dienste nun auch leicht zugängliche AWS-Lösungen anbieten, ermöglichen wir unseren Partner die Entwicklung optimaler Lösungsangebote für ihre Kunden“, erläutert Franck Charvet, Director of Cloud bei Ingram Micro Frankreich.

Darüber hinaus werden AWS und Ingram Micro Cloud bei der Erweiterung der aktuellen Kompetenzen und Angebote von Ingram Micro Cloud zusammenarbeiten und neue Ressourcen zur Unterstützung der Channel-Partner bei der Verwaltung von Endkunden entwickeln. Ingram Micro Cloud bietet derzeit unter anderem bereits ein AWS Cloud Center of Excellence (CCoE)-Team mit mehr als 200 AWS-Zertifizierungen, AWS Professional und Managed Services, AWS Well-Architected Services sowie AWS Betriebs- und Abrechnungsdienste.

Ingram Micro Cloud führt weiterhin eine breite Palette von Initiativen zur Partnerbefähigung und -unterstützung durch, um seinen AWS-Partnern zu ermöglichen, im Rahmen seiner Partnerprogramme Praxiserfahrungen im AWS-Cloud-Bereich zu sammeln. Dies erfolgt über End-to-End-Engagement-Modelle für Ingram Micro Cloud, die Systemintegrator-Partnern (SI) und unabhängigen Softwareanbietern (ISV) helfen, sich umfassend für die Cloud zu qualifizieren.

Weitere Informationen zum AWS-Angebot von Ingram Micro Cloud finden Sie hier.

Über Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud bringt Innovatoren und Problemlöser zusammen, damit die Welt mehr erreicht. Das Unternehmen fördert und managt die komplexe digitale Wertschöpfungskette der Cloud – alles über die CloudBlue-Technologie. Ingram Micro Cloud ist in 64 Ländern tätig und hat über 55.000 Wiederverkäufer als Partner. Der Cloud Marketplace des Unternehmens bedient 14 Millionen Arbeitsplätze und bietet mehr als 120 Cloudlösungen an. Mit seiner unerreichten globalen Reichweite, dem einfachen Zugang zu automatischen Tools für Markteinführungen und Integrationen, profunder technischer Fachkompetenz und einer sorgfältig kuratierten Auswahl skalierbarer SaaS- und IaaS-Lösungen unterstützt Ingram Micro Cloud Händler, Wiederverkäufer und Anbieter von Managed Services mit dem Angebot „More as a Service“ (Mehr als Service). Nähere Informationen finden Sie auf www.IngramMicroCloud.com.

