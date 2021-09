Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services nimmt Betrieb für Samsung in Schweden auf

Einrichtung eines speziellen Lagers zur Verwaltung von eingetauschten Mobilgeräten

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, ein führender Anbieter von globalen Lösungen für Supply-Chain-Management und E-Commerce-Logistik, hat heute die Eröffnung eines speziellen Betriebs für Samsung in der schwedischen Stadt Borås bekannt gegeben.

Laut Abkommen wird Ingram Micro das Eintauschprogramm für Mobilgeräte für Samsung übernehmen. In Rahmen dieses Programms werden gebrauchte Geräte von Samsung-Kunden entgegengenommen, die ihre alte Technologie gegen eine Gutschrift für ein neues Gerät eintauschen möchten. Das Eintauschprogramm umfasst vier Sammelstellen, die in vier verschiedenen Sprachen betrieben werden und in weniger als zwei Monaten einsatzfähig waren.

„Wir freuen darauf, das kontinuierliche Wachstum von Samsung durch das neueste Eintauschprogramm in den nordischen Ländern unterstützen zu können“, meinte Kevin Coleman, Vice President bei Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. „Dass bestehende Kunden wählen, mit uns zu wachsen, spricht für die Stärke unserer Beziehung, die stetige Leistung unseres Teams und unsere bewährte Fachkompetenz in der Mobilgerätebranche.“

„Mit der Ausweitung in die nordischen Länder suchte Samsung einen Logistikanbieter, der schnell handeln, skalieren und gleichmäßige Leistung erbringen konnte“, meinte Conny Lindström, Senior Business Development Manager bei Samsung. „Wir arbeiten seit 2018 mit Ingram Micro zusammen und sind zuversichtlich, dass wir unsere Beziehung um den Support für dieses neue Programm erweitern können.“

Das Netzwerk von Logistiklagern von Ingram Micro umfasst über 120 Einrichtungen weltweit. Der Betrieb für Samsung ist das erste Eintauschprogramm für Mobilgeräte, das Ingram Micro in den nordischen Längern unterstützt. Ingram Micro sammelt nicht nur gebrauchte Geräte, sondern bietet Reparatur- und Sanierungsdienste, durch welche die Produkte zum Wiederverkauf in Sekundärmärkten fertiggestellt werden.

Über Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce & Lifestyle Services bietet Supply-Chain-Lösungen, die über die Verbindung von Angebot und Nachfrage hinausgehen. Von grenzüberschreitendem Fulfillment bis zu Dropshipping und Retourenverwaltung, IT-Anlagenentsorgung, Wiedervermarktung und mehr fördern unsere Lösungen das Wachstum, erhöhen das ROI und schützen unsere Kunden. Wir sind stolz darauf, Kunden aus einem breiten Spektrum von Industrien zu betreuen – von wachstumsstarken Marken bis hin zu Global-2000-Unternehmen. Und wir setzen uns dafür ein, ihren Erfolg durch unser globales Lagernetzwerk, erstklassige Technologie, strategische Partnerschaften und jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Logistik, Mobilität und ITAD zu fördern. Erfahren Sie mehr unter www.ingrammicroservices.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210912005014/de/

Pressekontakt

Lauren Jow

Global Brand Manager

Lauren.jow@ingrammicro.com



Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services