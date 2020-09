Inhaber von Manchester City übernehmen französischen Zweitligisten

MANCHESTER (dpa-AFX) - Die Inhaber des englischen Premier-League-Clubs Manchester City haben den französischen Fußballclub ES Troyes AC übernommen. Wie die City Football Group (CFG) am Donnerstag bekannt gab, besitzt sie nun die Mehrheit an dem Zweitligisten. Der 1986 im Nordosten Frankreichs gegründete Club ist bereits der zehnte Verein, den die Inhabergesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Portfolio hat. CFG-Boss Ferran Soriano äußerte sich erfreut, dass man nun eine "dauerhafte Präsenz" in Frankreich habe und sprach in der Mitteilung von einem "Meilenstein".

Erst im Mai hatte die City Football Group den belgischen Zweitligisten Lommel SK gekauft. Sie hält auch jeweils Mehrheiten am FC New York City aus der amerikanischen MLS, an Melbourne City aus Australiens A-League, dem FC Girona aus Spaniens 2. Liga, Yokohama F. Marinos in Japan, Sichuan Jiuniu in China, Club Atlético Torque in Uruguay und am indischen FC Mumbai City. Eine Kooperationsvereinbarung besteht zudem mit dem venezolanischen Club Atlético Venezuela./pde/DP/stk