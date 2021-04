INIT - Der Großauftrag ist da!

init innov.in traffic syst.SE - WKN: 575980 - ISIN: DE0005759807 - Kurs: 37,850 € (XETRA)

Wie formuliert der Spezialist für IT-Lösungen im ÖPNV in der heutigen Meldung so schön: "Es hat coronabedingt etwas gedauert, doch jetzt ist der Großauftrag aus Houston unterzeichnet." Bereits seit geraumer Zeit warteten die Anleger auf Erfolgsmeldungen aus Übersee, nun wurde der Vertrag in trockene Tücher gebracht. Für die Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) in Houston, Texas, soll Init in den kommenden Jahren ein ID-basiertes Fahrgeldmanagement-System installieren. Der Erstauftrag hat ein Volumen von nahezu 30 Mio. USD. Da es sich bei dem Auftraggeber um einen der größten Nahverkehrsdienstleister in den USA handelt, ist nach diesem wichtigen Erfolg natürlich auch die Hoffnung auf Folgeaufträge naheliegend.

Analysten gehen derweil 2021 noch von einem Übergangsjahr aus, ehe Init 2022 wieder Fahrt aufnehmen dürfte. Der Umsatz könnte dann auf 214 Mio. EUR klettern, das Ergebnis je Aktie sich in Richtung 2,00 EUR bewegen. Mit einem KUV um die 2 und KGVs von 27 und 20 ist die Aktie noch vernünftig bewertet.

Aus charttechnischer Sicht spulte der Small Cap den Fahrplan vom November 2020 exzellent ab. Die neuen Hochs über 37,80 EUR konnte die Aktie aber nicht lange halten und korrigierte bis Ende März, wo sich eine überzeugende Umkehrkerze im Wochenchart ausbildete. Nun attackiert der Titel erneut den Widerstand um 37,80 EUR. Darüber könnte die Reise gen Norden sich fortsetzen, wobei mögliche Ziele bei 43 EUR und darüber 45,75 EUR liegen. Warburg Research sehen sogar Potenzial in Richtung 50 EUR.

Absicherungen für mittelfristige Positionen bieten sich unter dem Märztief bei 30 EUR an. Damit wären auch der EMA50 und eine Aufwärtstrendvariante als vorgeschaltete Supports abgedeckt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 180,70 182,65 214,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,50 1,40 1,93 Gewinnwachstum -6,67 % 37,86 % KGV 25 27 20 KUV 2,1 2,1 1,8 PEG neg. 0,5 Dividende je Aktie in EUR 0,55 0,52 0,59 Dividendenrendite 1,46 % 1,38 % 1,56 % *e = erwartet

