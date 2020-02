INLINE-OPTIONSSCHEINE AUF EUR/GBP- MIT SEITWÄRTSKURSEN RENDITE ERZIELEN Die Société Générale hat ihr Produktangebot an Inline-Optionsscheinen auf das Währungspaar EUR/GBP erneuert. Diese Optionsscheine besitzen eine obere und eine untere Knock-Out Barriere, die gemeinsam einen Kurskorridor bilden, in dem sich der Basiswert während der Laufzeit bewegen sollte. Solange der Kurs des Basiswerts bis zum finalen Bewertungstag des Optionsscheins weder die obere noch die untere Knock-Out Barriere berührt bzw. durchbricht, erhält der Anleger eine Rückzahlung in Höhe von 10,00 Euro pro Schein. Insgesamt umfasst das Angebot an Inline-Optionsscheinen auf EUR/GBP nun 545 Produkte. In der Nacht von Freitag auf Samstag der vergangenen Woche trat das Vereinte Königreich nun endgültig aus der Europäischen Union aus. Dass die Briten auch nach mehr als dreieinhalb Jahren und mehreren Neuwahlen noch immer tief gespalten zum Thema Brexit sind, zeigten die Bilder aus der Hauptstadt und anderen Städten des Königreichs. Während die einen die langersehnte Eigenständigkeit mit bisher nicht möglich gewesenen Chancen in Sachen Freihandelsabkommen, geringeren Umwelt- und Verbraucherstandards oder einer Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit verbinden, warnen andere weiterhin vor den negativen wirtschaftlichen Folgen eines auf sich alleine gestellten Königreichs in einer zunehmend globalisierten und von Handelskonflikten geprägten Weltwirtschaft. Dementsprechend gerät auch das britische Pfund mit dem Monatswechsel wieder verstärkt in den Blickwinkel der Anleger. Seit Oktober befindet sich das Währungspaar in einer Seitwärtsbewegung zwischen 0,8280 und 0,8650, wobei das vorläufige Tief bei 0,8280 aus dem Dezember gleichzeitig den stärksten Kurs gegenüber dem Euro seit dem Brexit-Votum aus dem Juni 2016 markierte. Das zuletzt eindeutige Wahlergebnis der Briten zugunsten ihres Premiers Boris Johnson und die damit verbundenen stabilen Regierungsverhältnisse scheinen das Pfund gestützt zu haben. Aller politischen Stabilität zum Trotz dürften die Unsicherheiten bzgl. der zukünftigen Handelsbeziehungen sowohl zu den USA als auch zur EU nicht komplett in den Hintergrund geraten, sodass nicht mit einer baldigen Rückkehr des Pfunds unter die 0,80’er Marke zu rechnen sein dürfte. Risikoaffine Anleger, die von seitwärts tendierenden Kursen des Basiswerts und einem leicht schwächerem Euro ausgehen, können diese Markterwartung mit einem Inline-Optionsschein auf EUR/GBP (WKN SR54XX) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 75% erzielen, wenn der Index bis einschließlich zum 17.04.2020 weder die obere Barriere von 0,8600 noch die untere Barriere von 0,7600 berührt. Der Abstand zum unteren KO-Level beträgt aktuell 10%, zum oberen KO-Level beträgt der Abstand 2%. Anleger, die hingegen ein geringeres Maß an Risiko eingehen wollen und von Seitwärtskursen des Basiswerts ausgehen, können diese Markterwartung ebenfalls mit einem Inline-Optionsschein auf den EUR/GBP (WKN SR565U) umsetzen. Damit können Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 30% erzielen, wenn das Währungspaar bis einschließlich zum 17.04.2020 weder die obere Barriere von 0,8800 noch die untere Barriere von 0,8200 berührt. Der Abstand zum unteren KO-Level beträgt aktuell 3,3%, während der Abstand zum oberen KO-Level 3,80% beträgt. HIER UNSERE PRODUKTPALETTE ENTDECKEN

