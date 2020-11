Inmarsat erweitert Partnerschaft mit CSG zur Ermöglichung der Cloud-basierten Monetarisierung seiner mobilen Breitbanddienste

CSG® (NASDAQ:CSGS) gab heute bekannt, dass es seine Beziehungen zu Inmarsat, einem führenden Unternehmen im Bereich der globalen, mobilen Satellitenkommunikation, ausgebaut hat. Im Rahmen dieser mehrjährigen Vereinbarung verlagert Inmarsat seine Abrechnungs- und Umsatzmanagementvorgänge auf ein konsolidiertes, Cloud-basiertes Managed-Services-Modell, das von CSG entwickelt wurde und das bestehende Lösungen von Drittanbietern und maßgeschneiderte alte Lösungen ersetzt.

„Seit fast 20 Jahren arbeitet CSG mit Inmarsat zusammen, um das Beste aus unseren Abrechnungs- und Umsatzmanagementvorgängen herauszuholen und so die Einführung neuer Produkte und Dienste bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung in unserem gesamten Unternehmen zu ermöglichen“, so David Thornhill, Senior Vice President, Group IT Inmarsat. „Durch die Umstellung auf ein Cloud-basiertes Managed-Services-Modell unterstützt CSG einen agileren, kosteneffektiveren Ansatz für den Betrieb unseres Einzel- und Großhandelsgeschäfts und schafft gleichzeitig ein nachhaltiges Modell für den zukünftigen Erfolg.“

Durch die Verwendung der Managed Services-Lösung von CSG wird der britische Betreiber von einer erhöhten Prozessagilität, Markteinführungsflexibilität und dem Zugang zu präzisen Einblicken in alle Betriebsabläufe profitieren und gleichzeitig die Abrechnungsvorgänge rationalisieren und die Betriebsausgaben senken, die mit früheren Lösungen von Drittanbietern verbunden waren.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden die neuesten Versionen von CSG Singleview, CSG Interconnect und CSG Intermediate eingesetzt, die bereits von Inmarsat verwendet werden, was Inmarsat hilft, die Rentabilität zu maximieren, die Betriebskosten zu senken und die Kundenanforderungen in Echtzeit zu erfüllen. Zusätzliche Funktionen erleichtern die proaktive Identifizierung und Lösung von Kundenproblemen. In ihrer Gesamtheit bietet die neue Cloud-basierte Lösung eine zukunftssichere Architektur, die sich bewährte Verfahren bei Abrechnung und Umsatzmanagement zunutze macht und das Kundenerlebnis verbessert.

„Da Inmarsat die satelliten-, luft- und seegestützte Konnektivität in ganz Europa und über Europas Grenzen hinaus vorantreiben will, freuen wir uns darauf, unsere langjährige Partnerschaft fortzusetzen und Inmarsat bei der Optimierung seiner Abrechnungs- und Umsatzmanagementvorgänge zu unterstützen, während wir Inmarsat gleichzeitig helfen, die Risiken zu minimieren und die Betriebskosten zu senken“, so James Kirby, Head of EMEA Business bei CSG. „Wir sind begeistert, unsere Beziehung zu Inmarsat ausbauen zu können, um das Wachstum des Unternehmens in seinem gesamten Portfolio zu unterstützen.“

CSG wird im Gartner Magic Quadrant für seine Umsatz- und Kundenmanagement-Lösungen, die Hunderte von Millionen von Endnutzern weltweit unterstützen, als führendes Unternehmen anerkannt. Das Unternehmen bietet Monetarisierungs-, Abrechnungs- und Kundenbetreuungslösungen an, die den Kunden bei der Einführung innovativer digitaler Dienste helfen, während sie sich gleichzeitig im eigenen Tempo von Altsystemen trennen. Die Wholesale Business Management-Lösung von CSG wurde für ihre Cloud-Funktionalität und Innovation mehrfach ausgezeichnet und erhielt in den letzten Jahren den Global Stratecast CSP Monetisation Interconnect & Settlement Market Leadership Award von Frost & Sullivan.

