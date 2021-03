InMobi dominiert bei den MMA SMARTIES MENA 2020 mit 15 Auszeichnungen einschließlich ‚Technology Enabler of the Year‘ und ‚Best in Show‘

Durch seine Arbeit Hand-in-Handschuh mit seinen Kunden räumt der Mobilbranchenführer bei der Award-Reihe mit vier Gold-, fünf Silber- und vier Bronze-Auszeichnungen ab

InMobi, der weltweit führende unabhängige Marketing-Cloud-Anbieter, wurde bei den MMA SMARTIES MENA 2020 mit 15 Preisen in einer Vielzahl von Kategorien für seine wirkungsvollen Kampagnen für führende Verbrauchermarken ausgezeichnet. Die Jury der MMA SMARTIES Awards bestand aus Marketing-Meinungsführern von MENA, die über die Gewinnerkampagnen der MMA MENA SMARTIES 2020 nach einem gründlichen Beurteilungsprozess von mehr als hundert Einsendungen abstimmten.

Zusätzlich zu den im Folgenden aufgeführten 13 Preisen gewann InMobi zwei der begehrtesten Preise des Verbandes. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Mobilbranchenführer zum ‚Tech Enabler of the Year‘ gekürt und zum ersten Mal erhielt er die ‚SMARTIES MENA 2020 Best-in-Show‘-Auszeichnung für eine Mars-Snickers-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit Mediacom UAE und Xaxis UAE geführt wurde.

„2020 war ein Jahr, wie es von uns niemand zuvor erlebt hat, mit einzigartigen Herausforderungen, die uns dazu angespornt haben, neue Lösungen zu entwickeln, tief in unseren kreativen Reserven zu graben und noch engere Bindungen mit unseren Kunden einzugehen“, sagte Andy Powell, VP und Managing Director für EMEA, bei InMobi. „Es ist sehr belohnend zu sehen, dass unsere enge Zusammenarbeit mit Agenturpartnern, unser innovativer Geist und unsere Kreativität von der MMA gewürdigt wird. Wir danken den Preisrichtern und den inspirierenden Mitstreitern von anderen Marken, Agenturen und Technologieanbietern der gesamten Region.“

InMobi erhielt zudem Auszeichnungen in den folgenden 13 Kategorien:

Location Based Services or Targeting: ‚Hajj Pack‘-Kampagne für Hajj Pack / LifeBuoy / Unilever, Magna, Blis, DMS – GOLD

Innovation: ‚Axe Chill‘-Kampagne für Axe / Unilever, Magna, Anghami – GOLD

Innovation: ‚Snickers Hunger Support‘-Kampagne für Snickers / Mars, Mediacom UAE und Xaxis UAE – GOLD

Machine Learning and AI: ‚Snickers Hunger Support‘-Kampagne für Snickers / Mars, Mediacom UAE und Xaxis UAE – GOLD

Brand Awareness: ‚Vodafone Qatar 5G‘-Einführungskampagne – Red Velvet und Stop the Clock für Vodafone Qatar, Wavemaker Qatar – SILVER

Product/Services Launch: ‚Vodafone Qatar 5G‘-Einführungskampagne – Red Velvet und Stop the Clock für Vodafone Qatar, Wavemaker Qatar – SILVER

COVID-19 Campaign of the Year: ‚stc pay Stay at Home‘-Kampagne für stc pay, UM Saudi Arabia – SILVER

Customer Experience: ‚Snickers Hunger Support‘-Kampagne für Snickers / Mars, Mediacom UAE und Xaxis UAE - SILVER

Data and Insights: ‚Hajj Pack‘-Kampagne für Hajj Pack / LifeBuoy / Unilever, Magna, Blis, DMS – SILVER

Data and Insights: ‚Axe Chill‘-Kampagne für Axe / Unilever, Magna, Anghami – BRONZE

Lead Gen/Direct Responses/Conversions: ‚stc pay Stay at Home‘-Kampagne für stc pay, UM Saudi Arabia – BRONZE

Mobile App: ‚stc pay Stay at Home‘-Kampagne für stc pay, UM Saudi Arabia – BRONZE

mCommerce: ‚stc pay Stay at Home‘-Kampagne für stc pay, UM Saudi Arabia – BRONZE

Eine vollständige Liste der Gewinner der MMA SMARTIES MENA 2020 finden Sie unter: https://www.mmamena.org/post/mmasmartiesmena2020winners

Über InMobi

InMobi schafft echte Verbindungen zwischen Marken und Verbrauchern, indem es das Potential seiner Technologieplattform und seines exklusiven Zugriffs auf Mobile Intelligence freisetzt. Seine Marketing Cloud bereitet für Marken neue Wege, um vernetzte Verbraucher zu verstehen, zu erkennen, sie zu erreichen und für sich zu gewinnen. Als führendes Technologieunternehmen wurde InMobi in der ‚CNBC Disruptor 50‘-Liste von sowohl 2018 als auch 2019 aufgenommen und von Fast Company 2018 als eines der weltweit innovativsten Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter inmobi.com.

