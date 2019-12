INMODE – Diese Aktie sollten Sie jetzt beobachten

InMode Ltd. - ISIN: IL0011595993 - Kurs: 44,430 $ (NASDAQ)

InMode ist ein Kandidat aus meiner Kategorie 3 - Spekulative Aktien. Das israelische Unternehmen ist ein Hersteller von medizinischen Geräten, welche Anwendung in der minimal-invasiven ästhetischen Medizin finden. InMode spezialisiert sich somit auf die hochprofitable Branche der Schönheitschirurgie.

Gute Aussichten auf einen Ausbruch

Das Unternehmen konnte seit dem IPO Anfang August durch starkes Kurswachstum überzeugen. Mitte September setze die Aktie erstmals zurück und bildete eine Konsolidierung. Damals habe ich die Aktie bei rund 23,7 USD erstmalig auf dem GodmodeTrader vorgestellt. In den folgenden 4 Wochen hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Anfang Oktober nahm sie wieder Kurs nach oben und brach erfolgreich aus der Konsolidierung aus. Dem Ausbruch folgte starkes Kurswachstum, trotz schwierigem Marktumfeld. Mitte November notierte die Aktie bei rund 56 USD. Gemessen am IPO entspricht dies einem Kursanstieg von über 300 % innerhalb von 3 Monaten. Nach Erreichen des neuen Allzeithochs setzte die Aktie zurück. Seitdem konsolidiert der Wert.

Nun kristallisiert sich eine Doppelboden-Formation heraus. Aus CAN-SLIM-Sicht bietet dies für Investoren Aussichten auf neue interessante Einstiegs- oder Nachkaufchancen. Basierend auf der Strategie würde ein Kaufsignal generiert werden, wenn die Aktie erfolgreich aus der Formation ausbricht. Der optimale Kaufpunkt läge bei 55 USD, welches dem mittleren Hoch der Formation entspricht plus 10 Cent. Ein Kaufsignal würde generiert werden, wenn diese Marke mit hohem Volumen auf Tagesschlusskursbasis überschritten wird. Einstiegschancen sind dann bis 5 % über dem optimalen Kaufpunkt gegeben, das heißt bis rund 57,75 USD.

InMode - Aktie

