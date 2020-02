INMODE - Rekordzahlen im 4. Quartal

InMode Ltd. - ISIN: IL0011595993 - Kurs: 43,575 $ (NASDAQ)

Das israelische Unternehmen ist erst Anfang August 2018 an die Börse gegangen. InMode präsentierte heute vorbörslich die Zahlen zum 4. Quartal und konnte die Erwartungen der Analysten stark übertreffen. Erwartet wurde im Durchschnitt ein Umsatz von 42,6 Mio. USD und EPS von 0,39 USD.

Q4 2019 Q4 2018 Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Prozentuale Veränderung Umsatz 47 Mio. USD 29 Mio. USD + 63 % Bruttomarge 87 % 86 % / Nettogewinne 19 Mio. USD - 0,2 Mio. USD / EPS 0,46 USD - 0,01 USD /

Das 4. Quartal 2019

Hauptumsatztreiber war der Ausbau des Direktvertriebs in den USA. Des Weiteren baut InMode auch in diesem Quartal sein weiteres Vermögen, Cash und sonstiges, aus, auf 193,4 Mio. USD. Das Unternehmen setzt gezielt auf eine starke Cash-Position, um trotz der kontinuierlichen Einführung neuer und innovativer Produkte, auch in Zukunft profitable zu wachsen. InMode konnte im abgelaufenen Quartal erneut international stark wachsen, mit einem Anstieg von knapp 71 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch in der Zukunft plant InMode verstärkt auf internationales Wachstum zu setzen, immer unter dem Standpunkt profitable zu bleiben.

Folgen Sie mir kostenlos auf meinem Guidants Desktop, um keine meiner Analysen zu verpassen.

Ähnlich wie bei Intuitive Surgical, ist auch für InMode eine wichtige Kennzahl die Installationsbasis der Systeme. Derzeit hat InMode eine Installationsbasis von 4.900 Systemen, wobei 2.800 Systeme auf die USA entfallen. Im vergangenen Quartal betrug die Installationsbasis noch 4.400 Systeme, wovon 2.600 auf die USA entfallen sind. Auch in diesen Zahlen spiegelt sich das starke internationale Wachstum wider. Wichtig ist für Investoren, dass die Installationsbasis ein beschleunigtes Wachstum vorweist. Diese Kennzahl sollte somit kritisch beobachtet werden.

Für das gesamte Fiskaljahr 2019 berichtete InMode folgende Zahlen:

Gesamtjahr 2019 Gesamtjahr 2018 Prozentuale Veränderung Umsatz 156 Mio. USD 100 Mio. USD + 56 % Bruttomarge 87 % 85 % / Nettogewinne 61 Mio. USD 22 Mio. USD + 177 % EPS 1,6 USD 0,62 USD + 158 %

Erwartungen für das nächste Fiskaljahr

Das Unternehmen hat zudem folgende Erwartungen für das Fiskaljahr 2020 bekannt gegeben:

Gesamtjahr 2020 Umsatz 190 - 198 Mio. USD Bruttomarge 85 - 87 % Operativer Gewinne 76 - 80 Mio. USD EPS 1,85 - 1,93 USD

Analysten hatten im Durchschnitt für das Fiskaljahr 2020 Umsatzerwartungen von 189 Mio. USD und EPS von 1,76 in Aussicht gestellt.

Ein Blick auf die Aktie

Das Unternehmen überzeugt nach seinem IPO Anfang August durch starkes Kurswachstum. Mitte September setze die Aktie dann erstmals zurück und bildete eine Konsolidierung. Damals habe ich die Aktie bei rund 23,7 USD erstmalig auf dem GodmodeTrader vorgestellt. Anfang Oktober brach die Aktie erfolgreich aus der Konsolidierung aus und konnte sich in den folgenden vier Wochen mehr als verdoppeln. Mitte November notierte die Aktie bei rund 56 USD. Gemessen am IPO entspricht dies einem Kursanstieg von über 300 % innerhalb von 3 Monaten. Seitdem konsolidiert der Wert - eine gesunde Entwicklung nach dem imposanten Run.

Aus CAN-SLIM Sicht kristallisiert sich eine „Tasse mit Henkel“-Formation heraus. Basierend auf der Strategie bietet dies für Investoren Aussichten auf neue interessante Einstiegs- oder Nachkaufchancen. Ein Kaufsignal würde generiert werden, wenn die Aktie die Marke 53,30 USD, den optimalen Kaufpunkt, mit hohem Volumen auf Tagesschlusskursbasis überschreitet. Der optimale Kaufpunkt entspricht dem linken Hoch des Henkels Plus 10 Cent. Einstiegsmöglichkeiten sind dann bis 5 % über dem optimalen Kaufpunkt gegeben, das heißt bis rund 55,97 USD.

InMode - Aktie Kurzfristig

Die Aktie ist mit einem Kurs von rund 49 USD in den Handelstag gestartet, hat jedoch intraday den gesamten Gewinn wieder abgegeben. Es ist aktuell noch nicht ersichtlich, was der Grund hierfür ist. Eine nahe liegende Begründung wären Gewinnmitnahmen. Ein wichtiges Signal ist, dass die EMA 50 Linie nicht unterschritten wurde.

Wollen Sie mittel- bis langfristig erfolgreich Vermögen aufbauen? Dann folgen Sie mir kostenlos auf meinem Guidants Desktop!

Auf meinem Desktop setze ich meine Strategie des erfolgreichen Vermögensaufbaus um.

Godmode PRO wird 2 Jahre alt und das feiern wir mit einem besonderen Geschenk für Sie! Sie erhalten 20 % Rabatt auf Guidants PROmax - der exklusive Trading-Service mit vollem Leistungsumfang auf Guidants. Übrigens: Godmode PRO ist Teil von Guidants PROmax - jetzt wechseln und sparen! Rabattcode: GPROX2(gültig für einen Neuabschluss eines Dreimonatsabos und bis 29. Februar)

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: InMode Ltd.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Lisa Giering, Produkt und Business Development Managerin)