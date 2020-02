INMODE - Startet die Aktie wieder durch?

InMode Ltd. - ISIN: IL0011595993 - Kurs: 45,190 $ (NASDAQ)

Die noch nicht sehr lange an der Nasdaq gelistete InMode-Aktie konnte im Herbst eine fulminante Rally aufs Parkett legen und auf ein Hoch bei 58,76 USD klettern. Dort startete im November dann eine ausgedehnte Zwischenkorrektur, welche in einem bullischen Keil verlief und im Januar nach oben hin aufgelöst wurde. Der erste Rallyschub des Jahres wird jetzt in einer bullischen Flagge korrigiert, wobei sich die Aktie gestern deutlich von der Kreuzunterstützung aus Flaggenunterkante, EMA50 und Horizontalunterstützung nach oben hin lösen konnte. Die Fundamentale Situation des Unternehmens wurde im vergangenen Jahr von der Kolegin Lisa Giering im Artikel Geheimtipp aus der Schönheitschirurgie beschrieben.

Neuer Rallyschub direkt möglich

Ausgehend von der Kreuzunterstützung bei 41 USD könnte jetzt eine größere Aufwärtswelle starten. Wird die bullische Flagge nach oben hin verlassen, wäre Platz für eine Aufwärtswelle bis zum Hoch bei 58,76 und später ca. 75 - 78 und 90 USD.

Enge Absicherungsmöglichkeiten ergeben hier gute CRV für Longpositionierungen. Rutscht der Wert per Tagesschlusskurs unter 38 USD zurück, könnte eine Abwärtskorrektur bis 34 - 35 oder ggf. 29 - 30 USD eingeleitet werden.

Am Dienstag kommender Woche wird der Quartalsbericht erwartet, dieses Ereignis könnte nochmals größere Bewegung in den Kursverlauf bringen.

