Innenministerium - Papier zu Lockerung von Corona-Auflagen nicht unseres

Berlin (Reuters) - Das Bundesinnenministerium hat bestritten, dass ein Konzept-Papier zu Lockerungen der Corona-Auflagen vom Ministerium in Auftrag gegeben worden sei.

"Das Papier ist nicht vom Innenministerium und nicht von uns in Auftrag gegeben", sagte ein Sprecher des Ressorts am Montag. In dem Papier wird skizziert wie Deutschland schrittweise wieder den Weg in den Alltag zurück finden könnte.