Innovaderm in diesem Jahr erneut mit CRO Leadership Award ausgezeichnet

Ehrung festigt Ansehen als bevorzugtes CRO der Sponsoren

Innovaderm ist der stolze Empfänger eines 2022 CRO Leadership Award nach außergewöhnlicher Unterstützung in den Kategorien Qualität und Zuverlässigkeit. Dies ist die zweite Auszeichnung in Folge für das leistungsfähige Auftragsforschungsinstitut (CRO) im Bereich der Dermatologie.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von unseren Sponsoren wiederum für diese prestigeträchtige Auszeichnung ausgewählt wurden, und danken unserem Team für seine hervorragenden Leistungen im vergangenen Jahr", erklärte Dr. Robert Bissonnette, Gründer und Chief Executive Officer von Innovaderm. "Als führendes Institut in der therapeutischen Dermatologie sind wir stolz auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen, die gleichzeitig die Forschung vorantreiben."

Mit den von Clinical Leader, Life Science Leader und Industry Standard Research verliehenen CRO Leadership Awards werden die besten Partnerfirmen im Bereich Dienstleistungen für klinische Studien gewürdigt. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Rückmeldungen von Pharma- und Biopharma-Sponsorunternehmen, die klinische Studien outsourcen. In diesem Jahr wurden 50 Auftragsforschungsorganisationen nach mehr als 20 Leistungsmesswerten geprüft.

"Innovaderm besitzt einen ausgezeichneten Ruf für die klinische Forschung in der Dermatologie", so Dave Selkirk, Chief Operating Officer von Innovaderm, "und diese Auszeichnung für Führungsarbeit belegt unseren Erfolg auf diesem Gebiet."

Weitere Informationen über das Dienstleistungsangebot von Innovaderm erhalten Sie auf unserer Website

Innovaderm Research Inc.

Innovaderm Research Inc. ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit durchgängigem Dienstleistungsangebot im Spezialbereich der therapeutischen Dermatologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und arbeitet bei der kooperativen Verwaltung klinischer Studien in der Früh- bis Spätphase partnerschaftlich mit Biotechnologieunternehmen zusammen. Seine Mission besteht darin, innovative Forschungsinitiativen voranzutreiben und Patienten, die an Hauterkrankungen leiden, neue Therapien bereitzustellen.

Kathy Giangaspero

Communications Specialist

Innovaderm Research Inc.

kgiangaspero@innovaderm.com