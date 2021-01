Innovative Industrial Properties: Damit hält wohl auch 2021 das Dividendenwachstum an!

Die Aktie von Innovative Industrial Properties ist ohne jeden Zweifel ein spannender Top-REIT. Dabei ist es nicht nur die Dividende, die im letzten Jahr um sagenhafte 24 % im Jahresvergleich zulegen konnte. Nein, sondern auch die operative Erfolgsgeschichte hinter der Aktie.

Innovative Industrial Properties investiert massiv in den Ausbau des eigenen Portfolios. Durch neue Märkte im Cannabis-Sektor dürfte diese Wachstumsgeschichte weiter angeheizt werden. Unter US-Präsident Joe Biden könnte möglicherweise eine goldene Ära für die gesamte Branche beginnen.

Wie auch immer: Dieser spannende REIT macht jedenfalls das, was er am besten kann: wachsen. Mit einem weiteren Deal in diesem Jahr stellt das Management das jetzt unter Beweis.

Innovative Industrial Properties: Top-Deal!

Wie Innovative Industrial Properties jedenfalls Ende Januar bekannt geben konnte, ist der Erwerb einer weiteren, größeren Immobilie abgeschlossen worden. Demnach ist das Management in Florida fündig geworden, wo eine Anbaufläche mit einer Gesamtgröße von 295.000 Quadratfuß das Portfolio erweitern wird. Definitiv ein spannender Schritt.

Der Kaufpreis für diese Immobilie liegt bei 23,8 Mio. US-Dollar (ohne Transaktionskosten). Gleichzeitig mit dem Erwerb dieses größeren Filet-Stücks schloss das Management einen sogenannten Triple-Net-Lease-Vertrag mit dem vorherigen Besitzer, Harvest Health & Recreation, über die Vermietung der Immobilie ab. Der neue Mieter wird die Fläche weiterhin zum Anbau von Cannabis nutzen. Harvest Health & Recreation wird außerdem ein Investitionsvolumen von 10,8 Mio. US-Dollar in den Ausbau und die Sanierung investieren, wodurch sich der Gesamtwert des Deals auf 34,6 Mio. US-Dollar belaufen würde.

Wie Innovative Industrial Properties zu seinem neuen Mieter weiter ausführt, handelt es sich um einen Mehrstaaten-Anbieter und -Produzenten von Cannabis mit einem Mitarbeiterstamm von 1.100 Arbeitern. Definitiv kein kleines Unternehmen sowie kein kleiner Deal. Das dürfte ebenfalls das Wachstum weiter anheizen.

Immer wieder Deals, immer wieder Wachstum!

Wie wir mit Blick auch auf diese Schlagzeile erkennen können, setzt Innovative Industrial Properties seinen Wachstumskurs fort. Das Immobilien-Portfolio wird konsequent durch weitere Deals ausgebaut. Ein spannender und lukrativer Ansatz, wie wir mit Blick auf das Wachstum und die Aktienkursperformance feststellen können.

Wichtig ist jedoch auch, dass sich diese Schritte für Investoren weiterhin lohnen. Mit Blick auf die vergangenen Quartalszahlen und einen Sprung bei den Funds from Operations in Höhe von rund 48 % auf 1,29 US-Dollar können wir jedenfalls für den Moment festhalten: Ja, das Management hat den richtigen Riecher.

Das sind definitiv gute Vorzeichen für den weiteren Kurs, den Innovative Industrial Properties einschlägt. Sowie natürlich auch für die Dividende. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 201,09 US-Dollar und einer Quartalsdividende von 1,24 US-Dollar liegt dieser Wert lediglich noch moderat über 2,5 %. Allerdings: Die Tendenz dürfte damit auch in diesem Jahr erneut steigend sein. Die Wachstumsgeschichte scheint intakt.

The post Innovative Industrial Properties: Damit hält wohl auch 2021 das Dividendenwachstum an! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images.