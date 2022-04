Innovative Industrial Properties: Endlich… ein Deal!

Bei Innovative Industrial Properties ist es im ersten Quartal doch ein wenig ruhiger geworden. Saisonale Schwäche? Ja, möglich. Allerdings ist das für die allgemeine Growth-Story nicht so entscheidend. Es geht schließlich darum, über Jahre und Jahrzehnte mit guten, wohldurchdachten Erweiterungen des eigenen Portfolios zu wachsen.

Dass das weiterhin möglich ist, zeigt eine Schlagzeile vom 13. April dieses Jahres. Dort konnte Innovative Industrial Properties erneut einen Zukauf einer Cannabis-Immobilie vermelden. Blicken wir auf die Details und ordnen abschließend kurz ein, warum jedes dieser kleinen Mosaikteilchen unterm Strich doch sehr wichtig ist.

Innovative Industrial Properties: Der Deal!

Wie Innovative Industrial Properties nun präsentieren konnte, gelang in Maryland der Kauf einer Immobilie. Gleichzeitig verkündete man einen langfristigen Mietvertrag mit MCP/District Cannabis als Mieter der Immobilie. Das ist und bleibt das Geschäftsmodell: Kaufen und direkt wieder vermieten.

Die Transaktionskosten belaufen sich der Unternehmensmitteilung zufolge auf 25 Mio. US-Dollar. Der neue Mieter ist ein Erstmieter im Portfolio des US-amerikanischen Cannabis-REITs, was eine neue Qualität und eine breitere Diversifikation der Mieterstruktur zur Folge hat.

Mit diesem Kauf kann Innovative Industrial Properties seine 108. Immobilie im eigenen Portfolio begrüßen. Zudem erkennen wir, dass es in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder solche Investitionen gibt. Die 25 Mio. US-Dollar sind zwar kein rekordverdächtiger Deal. Aber eben auch kein kleiner. Das heißt, dass er grundsätzlich zum operativen Wachstum dieses Real Estate Investment Trusts auf irgendeine Art und Weise beitragen kann.

Jeder Kauf ist wichtig!

Insbesondere aufgrund des noch vergleichsweise kleinen Portfolios ist jeder Kauf von Innovative Industrial Properties wichtig. Er steigert ebenfalls die Größe und Reichweite des Portfolios, führt zu mehr Diversifikation. Und mit den besagten 108 verschiedenen Immobilien erkennen wir: Es ist trotzdem noch eine kleine, wachstumsstarke Ausgangslage vorhanden.

Zuletzt steigerte das Management von Innovative Industrial Properties die Dividende je Aktie von 1,50 US-Dollar auf 1,75 US-Dollar, was einem Wachstum von 16,7 % entsprochen hat. Solche Transaktionen, die die Funds from Operations auf ein wachstumsstarkes Fundament stellen, sind in Summe das, was ein derartiges Dividendenwachstum ermöglicht.

Insofern sollten Foolishe Investoren diese Schlagzeilen nicht überbewerten. Eine Investition von 25 Mio. US-Dollar ist nicht der große Wachstumsturbo. Aber es ist eben ein weiteres Mosaikteilchen innerhalb dieser Wachstumsgeschichte, das zeigt: Die Erfolgsgeschichte kann sich wiederholen.

