Innovative Industrial Properties: Shortseller, was jetzt?!

Die Aktie von Innovative Industrial Properties hat zum Ende der verkürzten Handelswoche einen erheblichen Einbruch hinnehmen müssen. Mit den Anteilsscheinen ging es um 7,5 % auf unter 170 US-Dollar abwärts. Eigentlich würde ich sagen: Das ist ein Discount, den man gerne mitnehmen kann. Vor allem, weil die fundamentale Bewertung wirklich sehr preiswert ist.

Gemessen an diesem Aktienkurs liegt die Dividendenrendite schließlich bei über 4 %. Außerdem beträgt das Kurs-FFO-Verhältnis gerade einmal 23, was für das Wachstumspotenzial wirklich eher wenig ist. Zumal der US-amerikanische Cannabis-REIT zuletzt gezeigt hat, dass diese Wachstumsgeschichte weiterhin intakt ist. Es gab erneut einen Zukauf.

Allerdings gibt es zum Ende der Woche bei Innovative Industrial Properties neue Aktivitäten: Nämlich Shortseller-Aktivitäten. Blicken wir auf diese Ausgangslage sowie auf die bereits veröffentlichten Statements, die das Management präsentiert hat.

Innovative Industrial Properties: Short-Seller!

Blue Orca ist nun jedenfalls eine Short-Position bei Innovative Industrial Properties eingegangen und hat das Ganze mit einem Bericht garniert, der die Aktie zu Fall gebracht hat. Zumindest temporär. Die Kernkritik ist, dass das Unternehmen eigentlich so etwas wie eine Bank im Cannabis-Segment sei, die sich über die REIT-Struktur tarne. Im Endeffekt geht es zwar darum, die Cannabis-Branche durch Immobilienkäufe zu finanzieren. Allerdings ist es Geldhäusern in den USA noch verboten, Kredite an die Branche zu vergeben.

Insofern sind die Anschuldigungen substanziell. Aber es gibt bereits ein Statement von Innovative Industrial Properties: Die Shortseller besäßen einen grundsätzlichen Mangel, was das Verständnis des eigenen Geschäfts anginge. Der Bericht wiederum enthalte zahlreiche falsche und/oder fehlerhafte Informationen bezüglich des gradlinigen und einfachen Geschäftsmodells als Real Estate Investment Trusts.

Immerhin, es hat gereicht, um ein Ziel zu erreichen: Nämlich, dass der Aktienkurs von Innovative Industrial Properties zumindest temporär einbricht und die Investitionsthese der Shortseller offenbar aufgrund dieses Berichts aufgeht.

Auf den ersten Blick: Für mich kein Grund zur Sorge

Mit Shortsellern ist das natürlich immer so eine Sache. Allerdings neige ich in einem ersten Schritt dazu zu sagen: Investoren von Innovative Industrial Properties sollten sich über diese Anschuldigungen weniger Sorgen machen. Das Geschäftsmodell beinhaltet schließlich den Kauf, den Ausbau und das Vermieten der Immobilien. Der Vorwurf einer Bank im REIT-Pelz ist, wenn überhaupt, metaphorisch zutreffend. Aber es geht eben dann doch im Kern um den Besitz und das langfristige Vermieten der Immobilien, was für mich der entscheidende Unterschied ist.

Trotzdem ist Unsicherheit vorhanden, was die Shortseller-Aktivitäten angeht. Deshalb würde ich, wenn ich nachkaufen wollte, eher vorsichtig agieren. Innovative Industrial Properties mit über 4 % Dividendenrendite ist definitiv interessant. Aber es ist trotzdem nicht gesagt, dass die Volatilität plötzlich aufhört oder bald ein Ende finden muss.

